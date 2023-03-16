Пять планет будут видны с Земли 28 марта
Астрономы советуют начать наблюдения вскоре после захода Солнца.
В зависимости от условий будет достаточно и бинокля, чтобы увидеть Юпитер и Меркурий, которые будут выглядеть, как "два ярких объекта" в созвездии Рыб.
В созвездии Овна можно увидеть Венеру.
Заметить Уран будет немного сложнее. То же самое касается и Марса, который будет находиться в созвездии Близнецов. Лучшим днем для наблюдения будет 28 марта.
Старший редактор журнала Sky & Telescope и старший советник Американского астрономического общества Рик Фиенберг рассказал телеканалу Fox 35 о предстоящем небесном шоу.
Он объяснил, что увидеть все пять планет одновременно может быть непросто в зависимости от того, откуда ведется наблюдение.
"Если небо будет неясным, западный горизонт будет с препятствиями, такими как деревья или здания, вы не увидите Юпитер и Меркурий. Но при идеальных условиях можно увидеть все пять планет только с помощью бинокля".Рик Фиенберг
Венера будет самой яркой, отметил Фиенберг, а Уран будет сложнее всего заметить без специального оборудования.