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Пять планет будут видны с Земли 28 марта

парад планет 28 марта Фото: pixabay
Вечером 28 марта землян ожидает приятное зрелище: Юпитер, Меркурий, Венера, Уран и Марс соберутся в одном небольшом 50-градусном секторе, сообщает Zakon.kz.

Астрономы советуют начать наблюдения вскоре после захода Солнца.

В зависимости от условий будет достаточно и бинокля, чтобы увидеть Юпитер и Меркурий, которые будут выглядеть, как "два ярких объекта" в созвездии Рыб.

В созвездии Овна можно увидеть Венеру.

Заметить Уран будет немного сложнее. То же самое касается и Марса, который будет находиться в созвездии Близнецов. Лучшим днем для наблюдения будет 28 марта.

Старший редактор журнала Sky & Telescope и старший советник Американского астрономического общества Рик Фиенберг рассказал телеканалу Fox 35 о предстоящем небесном шоу.

Он объяснил, что увидеть все пять планет одновременно может быть непросто в зависимости от того, откуда ведется наблюдение.

"Если небо будет неясным, западный горизонт будет с препятствиями, такими как деревья или здания, вы не увидите Юпитер и Меркурий. Но при идеальных условиях можно увидеть все пять планет только с помощью бинокля".Рик Фиенберг

Венера будет самой яркой, отметил Фиенберг, а Уран будет сложнее всего заметить без специального оборудования.

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