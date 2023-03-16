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В Казахстане утвердили перечень редких и реликтовых растений

В Казахстане утвердили перечень редких и реликтовых растений Фото: flickr
Министр экологии и природных ресурсов приказом от 7 марта 2023 года утвердил перечень эндемичных и реликтовых растений, сообщает Zakon.kz.

В перечень эндемичных, то есть редких растений, произрастающих на ограниченной территории, вошли 299 видов, среди которых:

  • Тюльпан Регеля
  • Тимьяны
  • несколько видов одуванчика
  • Пижма скальная и улутавская
  • Ковыль ложноволосатик
  • Шлемник, несколько видов
  • Щавель Комарова
  • Шиповник джаркентский, колючейший и илийский
  • Смородина кубарчатая
  • Остролодочник разных видов
  • Пустырник серый
  • Наголоватка разных видов и др.

В список реликтовых растений вошли 108 видов, в том числе:

  • Лилия кудрявая
  • Полынь цитварная
  • Одуванчик Виталия
  • Вероника алатавская
  • Ясень согдийский
  • Ферула гипсовая, сибирская, Крылова, ксероморфная, сюгатинская
  • Яблоня Сиверса, яблоня Недзвецкого
  • Молочай твердобокальчатый
  • Саксаульчик илийский
  • Адонис золотистый
  • Лотос орехоносный
  • Баранец обыкновенный и др.

Приказ вводится в действие с 7 марта 2023 года.

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