В Казахстане утвердили перечень редких и реликтовых растений
Фото: flickr
Министр экологии и природных ресурсов приказом от 7 марта 2023 года утвердил перечень эндемичных и реликтовых растений, сообщает Zakon.kz.
В перечень эндемичных, то есть редких растений, произрастающих на ограниченной территории, вошли 299 видов, среди которых:
- Тюльпан Регеля
- Тимьяны
- несколько видов одуванчика
- Пижма скальная и улутавская
- Ковыль ложноволосатик
- Шлемник, несколько видов
- Щавель Комарова
- Шиповник джаркентский, колючейший и илийский
- Смородина кубарчатая
- Остролодочник разных видов
- Пустырник серый
- Наголоватка разных видов и др.
В список реликтовых растений вошли 108 видов, в том числе:
- Лилия кудрявая
- Полынь цитварная
- Одуванчик Виталия
- Вероника алатавская
- Ясень согдийский
- Ферула гипсовая, сибирская, Крылова, ксероморфная, сюгатинская
- Яблоня Сиверса, яблоня Недзвецкого
- Молочай твердобокальчатый
- Саксаульчик илийский
- Адонис золотистый
- Лотос орехоносный
- Баранец обыкновенный и др.
Приказ вводится в действие с 7 марта 2023 года.
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