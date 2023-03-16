В Казахстане утвердили перечень редких и реликтовых растений

Министр экологии и природных ресурсов приказом от 7 марта 2023 года утвердил перечень эндемичных и реликтовых растений, сообщает Zakon.kz.

В перечень эндемичных, то есть редких растений, произрастающих на ограниченной территории, вошли 299 видов, среди которых:

Тюльпан Регеля

Тимьяны

несколько видов одуванчика

Пижма скальная и улутавская

Ковыль ложноволосатик

Шлемник, несколько видов

Щавель Комарова

Шиповник джаркентский, колючейший и илийский

Смородина кубарчатая

Остролодочник разных видов

Пустырник серый

Наголоватка разных видов и др.

В список реликтовых растений вошли 108 видов, в том числе:

Лилия кудрявая

Полынь цитварная

Одуванчик Виталия

Вероника алатавская

Ясень согдийский

Ферула гипсовая, сибирская, Крылова, ксероморфная, сюгатинская

Яблоня Сиверса, яблоня Недзвецкого

Молочай твердобокальчатый

Саксаульчик илийский

Адонис золотистый

Лотос орехоносный

Баранец обыкновенный и др.

Приказ вводится в действие с 7 марта 2023 года.