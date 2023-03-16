Ученые обнаружили гормон, который отвечает за скорость отрезвления

Американским ученым удалось обнаружить гормон, который отвечает за скорость отрезвления и тягу к спиртному, сообщает Zakon.kz.

По информации Hi-news.ru, при алкогольном опьянении в крови повышается уровень белка FGF21, который называется "фактором роста".



В разных обстоятельствах этот белок синтезируется разными тканями и органами. К примеру, печенью он вырабатывается в результате голодания, а в поджелудочной железе – после переедания. В мышцах уровень FGF21 может повыситься после усердной физической тренировки.

Теперь же ученые выяснили, что уровень этого белка повышается в момент алкогольного опьянения.

Чтобы выяснить, какую функцию выполняет белок при опьянении, ученые провели эксперимент над лабораторными мышами. Грызунов разделили на четыре группы:

совершенно трезвые мыши;

мыши, которым дали большую дозу спирта;

мыши, которым дали большую дозу спирта и отключили синтез FGF21;

а также мыши, которым вместе с большой дозой алкоголя ввели дополнительную дозу FGF21.



Всех мышей клали на спину. Как несложно догадаться, трезвые мыши сразу же вставали, так как лежать на спине им неудобно. Пьяные мыши лежали в отключке почти четыре часа, подобно людям, которые при сильном опьянении могут проспать длительное время в любой неудобной позе и в любом месте. Но если мышам вводили дозу FGF21, то они приходили в себя на полтора часа раньше. Мыши же, у которых вообще отключили синтез этого гормона, находились в отключке почти шесть часов.

Ученые обнаружили, что гормон никак не влиял на скорость отрезвления мышей, у которых отсутствовали рецепторы к нему в определенной области ствола мозга, которая называется голубым пятном. Известно, что этот отдел отвечает за внимание, бдительность и возбужденное состояние психики.



Мыши, у которых рецепторы в голубом пятне работали, фактически оставались пьяными в плане количества спирта в крови. Однако они лучше владели собой, быстрее просыпались и становились на лапы, могли принять нужную позу и прислушаться к происходящему вокруг. Это значит, что FGF21 фактически не является гормоном отрезвления. Однако он позволяет быстрее прийти в чувства, то есть возвращает самосознание.

Казалось бы, зачем вообще эволюция обеспечила мышей гормоном отрезвления, ведь они алкоголь не пьют. Многие животные часто употребляют забродившие фрукты, которые содержат сравнительно большое количество спирта.

Очевидно, FGF21 защищает животных от излишнего пьянства, а также позволяет не становиться легкой добычей для хищников.



Окончательные выводы ученые смогут сделать после клинических испытаний.

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