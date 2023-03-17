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Законодательство РК

Токаев подписал закон по предупреждению пыток и жестокого обращения

Токаев подписал закон против пыток и жестокого обращения Фото: akorda.kz
Глава государства подписал поправки в некоторые законодательные акты РК по вопросам прав человека в сфере уголовного судопроизводства, исполнения наказания, а также предупреждения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения, сообщает Zakon.kz.

Поправки приводят национальное законодательство в соответствие с Конвенцией ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения и наказания.

В частности, закон предполагает введение следующих норм:

  • вводится ответственность за жестокое или унижающее человеческое достоинство обращение;
  • ужесточается уголовная ответственность за пытки;
  • расширяются применение и возможности аудио- и видеофиксации следственных действий для предупреждения неправомерных действий.

Кроме того, законом расширяются права осужденных лиц:

  • при тяжелом заболевании им будет предоставлено право на отсрочку, то есть появляется возможность получения осужденными оперативного лечения в медицинских учреждениях;
  • решение суда об освобождении осужденных вследствие тяжелой болезни будет исполняться незамедлительно (ранее освобождение осужденных происходило после вступления в законную силу решения суда об освобождении);
  • для сохранения социальных связей между женщинами-осужденными и их детьми с 3 до 4 лет увеличен срок, на который они могут оставлять в колониях своих детей;
  • для предотвращения негативного влияния ранее судимых лиц на впервые осужденных изменяются подходы к распределению осужденных по учреждениям уголовно-исполнительной системы. Теперь впервые осужденные к лишению свободы будут содержаться отдельно от ранее отбывавших наказание, что позволит формировать правопослушное поведение.

Внесенные изменения призваны усилить гарантии соблюдения прав человека и улучшить условия содержания осужденных, повысив их безопасность и обеспечивая возможность исправления и социальной реабилитации.

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