Ситуация в Украине: в электричках повесили объявления о розыске Путина, Польша отправит Киеву 20 истребителей
Фото: Telegram/tykyiv
В Минобороны Польши заявили о том, что страна планирует отправить Киеву 20 истребителей. Кроме того, по их информации, Словакия планирует передать еще 13, сообщает Zakon.kz.
- Площадь Льва Толстого в Киеве планируют переименовать в площадь Украинских Героев.
- Канада отправила Украине бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 3, об этом написала в своем Twitter министр обороны Анита Ананд.
- В электричках в Киеве разместили объявления о розыске президента России Владимира Путина после того, как его объявил в розыск Международный уголовный суд в Гааге.
- Если президент РФ Владимир Путин появится в Германии, его задержат по решению суда, сообщил министр юстиции ФРГ Марко Бушманн.
- Путин посетил Мариуполь и Ростов-на-Дону, где провел совещание в командном пункте и заслушал доклады начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова и ряда военачальников.
- Федерация Ирака по футболу считает несправедливым запрет в отношении сборной России по футболу и ее клубов на участие в международных соревнованиях, призывает не смешивать спорт с политикой, заявил директор по связям со СМИ иракской федерации Юсуф Фаал.
- Правительство Молдовы намерено ввести санкционные меры в отношении 25 граждан России, заявил в интервью местным СМИ глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Нику Попеску.
- В офисе Владимира Зеленского раскритиковали план КНР по украинскому урегулированию перед визитом китайского лидера Си Цзиньпина в РФ.
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