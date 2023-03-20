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Казахстанские регбистки стали серебряными призерами турнира в Малайзии

Регби-7 МТ Серебро Фото: Instagram/drs_kz
В городе Сандакан (Малайзия) завершился традиционный международный турнир по регби - Borneo7s. Женская сборная Казахстана дошла до финала, где проиграла команде из Новой Зеландии Eagles со счетом 10:22, сообщает Zakon.kz.

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В финальной встрече казахстанская дружина играла не полным составом, из-за травм не смогли помочь два ее основных игрока. Из заявленных 12 спортсменок на поле смогли выйти только 10. 

На старте данного турнира наши девушки разгромили малазийскую команду Labuan Wipers - 52:0. Далее женская сборная Казахстана победила австрийский клуб Briars - 24:0, и сборную Индии со счетом 29:5.

В полуфинале казахстанки были сильнее представителей Сингапура - 12:0. 

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