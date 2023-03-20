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Позитивные моменты прошедших выборов отметили в ОБСЕ

Гонка Фото: Zakon.kz
19 марта в Казахстане прошли внеочередные выборы в Мажилис и маслихаты. Увиденное прокомментировали представители Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают в организации, списки избирателей были доступны для ознакомления общественности. Однако тех, кто не был включен в список, добавляли в день выборов без надлежащих административных гарантий или судебного надзора. А это противоречит международной практике. 

Также, несмотря на активную предвыборную кампанию кандидатов, ее видимость в сельских районах оставалась низкой. 

"Партийные платформы и месседжи касались широкого круга социальных и экономических вопросов, но в целом поддерживали президентскую программу реформ. Кампания была более динамичной и способствовала более активному участию в предвыборной гонке в рамках мажоритарных округов в крупных городах и онлайн, при этом некоторые кандидаты-самовыдвиженцы предлагали альтернативные программы. В целом кандидаты избегали проведения митингов вне помещений; в некоторых случаях местные власти отказывали в разрешении на проведение таких мероприятий. МНВ БДИПЧ не получала информации, а также не наблюдала никакой дискриминационной риторики, в том числе в отношении национальных меньшинств".

Говорится, что закон предусматривает разрешение споров в разумные сроки. Жалобы и обращения могут подаваться в избирательные комиссии и суды по электронной системе, в то время как судебные заседания можно посещать онлайн, что облегчает доступ.

"Позитивным событием стало то, что в ряде случаев выдвижения и регистрации кандидатов были предоставлены средства судебной защиты, что позволило восстановить кандидатов в праве быть избранными. Тем не менее, процессу разрешения электоральных споров как стороны органов по проведению выборов, так и судов, не хватало прозрачности. Судебные решения не всегда своевременно публиковались в интернете".

В ОБСЕ подчеркнули всеобъемлющую аккредитацию гражданских наблюдателей и эффективную организацию голосования.  

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