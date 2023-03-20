Гимнастка Елжана Таниева завоевала бронзовую награду на Кубке мира

На Кубке мира по художественной гимнастике, который прошел в столице Греции Афинах, казахстанка Елжана Таниева стала бронзовым призером в выступлениях с булавами, сообщает Zakon.kz.

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В финале Кубка мира Елжана Таниева в упражнениях с булавами за свое выступление получила от судей 31 550 баллов, что позволило ей занять третье место. На второй позиции – гимнастка из Узбекистана Тахмина Икромова (31.700). "Золото" досталось Маргарите Колосовой (31 800) из Германии.











Эльжана также выступила в финальных упражнениях с лентой и заняла там 4-е место (28.650 очков). На Кубке мира показала свое мастерство еще одна казахстанка Айбота Ертайкызы, которая заняла 14-е место в отборочном раунде и не смогла выйти в финал.

