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Гимнастка Елжана Таниева завоевала бронзовую награду на Кубке мира

Художественная гимнастика КМ Бронза Фото: Instagram/drs_kz
На Кубке мира по художественной гимнастике, который прошел в столице Греции Афинах, казахстанка Елжана Таниева стала бронзовым призером в выступлениях с булавами, сообщает Zakon.kz.

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В финале Кубка мира Елжана Таниева в упражнениях с булавами за свое выступление получила от судей 31 550 баллов, что позволило ей занять третье место. На второй позиции – гимнастка из Узбекистана Тахмина Икромова (31.700). "Золото" досталось Маргарите Колосовой (31 800) из Германии. 



Эльжана также выступила в финальных упражнениях с лентой и заняла там 4-е место (28.650 очков). На Кубке мира показала свое мастерство еще одна казахстанка Айбота Ертайкызы, которая заняла 14-е место в отборочном раунде и не смогла выйти в финал. 

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