Какие саженцы можно готовить к посадке на даче в марте

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Владелец тепличного хозяйства Олег Большаков рассказал о том, что в марте еще рано садить овощи, но можно начинать разводить некоторые сорта цветов, сообщает Zakon.kz.

По его словам, с приходом весны можно посеять петунию, бархатцы, табак, лобелию и вербену.

"Также можно готовить черенки любых растений. Это несложно: нужно отрезать верхний побег с молодым листочком и посадить в торф, предварительно окунув росточек в корневин, стимулятор корнеобразования. В апреле уже укоренившиеся черенки можно будет пересаживать из кассет в горшки. Позже растение нужно будет высадить в открытый грунт или же оставить в горшке", – рассказал "Газете.Ru" Большаков. Он отметил, что важно пользоваться фитолампами, чтобы обеспечивать растениям хорошее освещение. Кроме того, требуется определенная температура, чтобы рассада не завяла. Рекомендуемый температурный режим – +21+23, заключил специалист. Ранее врач-инфекционист рассказала, какие заболевания обостряются весной. Читайте также Какие привычки ускоряют старение Гороскоп на 24 марта для всех знаков зодиака Миф о весеннем авитаминозе развеял педиатр

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