Пять мешков с рогами сайги нашли у жителя Уральска

В общей сложности к продаже готовили 642 сайгачьих рога, сообщает Zakon.kz.

Сообщение о продаже рогов сайгака в Уральске получили сотрудники департамента КНБ и инспекторы Охотзоопрома. Готовящуюся сделку пресекли, сообщает издание "Мой город".

На парковке возле жилого дома сотрудники провели обыск машины Chevrolet Captiva. В задней части салона и в багажнике автомобиля были обнаружены мешки с рогами сайгаков. В пяти мешках оперативники насчитали 642 рога.

Уголовное дело возбуждено по статье "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватам" (статья 339 УК РК).

Подозреваемым по делу грозит до пяти лет лишения свободы.



