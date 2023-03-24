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До 26 градусов тепла ожидается в Казахстане в выходные

До 26 градусов тепла ожидается в Казахстане на выходных Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 25-27 марта 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", под влиянием поля повышенного атмосферного давления на большей части страны сохранится погода преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах пройдут ночью небольшие осадки (дождь, снег), днем – небольшой дождь, усиление ветра.

27 марта на юго-востоке страны ожидается дождь, в горных районах – туман.

Значительных колебаний в температурном фоне не ожидается.
"На западе республики столбики термометров в дневное время достигнут 12-26 тепла, на северо-западе – 5-20 тепла, на севере, востоке и в центре – 2-15 тепла, на юге и юго-востоке – 13-25 тепла, в горных районах – 8-13 тепла", – сообщили синоптики. 

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