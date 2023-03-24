Где в Казахстане ожидается неустойчивый характер погоды 25 марта, рассказали синоптики

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 25 марта 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", практически на всей территории страны под влиянием отрога антициклона сохраняется погода без осадков.

Как прогнозируют синоптики, лишь на северо-западе, севере РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут небольшие осадки (дождь, снег).

По республике сохраняются туман, усиление ветра.

В Астане – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – туман. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха -2-4°С, днем +6+8°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +17+19°С.

В Шымкенте – небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +22+24°С.