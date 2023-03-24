Казахстанские команды успешно выступают на азиатском первенстве по водному поло

В Сингапуре проходит Чемпионат Азии-2023 по водному поло среди мужчин и женщин с участием обеих казахстанских сборных. После стартовых туров казахстанские команды показывают хорошие результаты, одержав ряд побед, сообщает Zakon.kz.

Parimatch дарит призы в честь Наурыза на 50 000 000 тенге. Участвуйте, заряжайте на топ-матчи и выигрывайте бонусы, крутые гаджеты и целый золотой слиток!



Казахстанcкие ватерполистки на старте азиатских состязаний обыграли хозяек турнира со счетом 12:7.





Далее женская сборная Казахстана доминировала в игре с командой Таиланда – 16:10. В третий день по расписанию встретились лидеры турнира – Узбекистан и Казахстан, где фортуна улыбнулась казахстанскому коллективу – 11:9, что позволило ему возглавить турнирную таблицу.

Фото: Instagram/sg_swimming

В свою очередь наши парни на азиатском первенстве начали с разгромной победы над представителями Филиппин – 19:6. Затем мужская команда в напряженном матче по пенальти проиграла ватерполистам Ирана. Основное время поединка закончилось со счетом 10:10, а в серии пенальти удача была на стороне иранцев – 5:4.

Фото: Instagram/sg_swimming

В третьем туре мужская сборная Казахстана разгромила команду Гонконга со счетом 22:7.

Теперь в течение трех дней пройдут матчи плей-офф Чемпионата Азии-2023, и обе наши команды имеют неплохие шансы завоевать медали данных соревнований.