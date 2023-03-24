Казахстанские команды успешно выступают на азиатском первенстве по водному поло
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Казахстанcкие ватерполистки на старте азиатских состязаний обыграли хозяек турнира со счетом 12:7.
Далее женская сборная Казахстана доминировала в игре с командой Таиланда – 16:10. В третий день по расписанию встретились лидеры турнира – Узбекистан и Казахстан, где фортуна улыбнулась казахстанскому коллективу – 11:9, что позволило ему возглавить турнирную таблицу.
Фото: Instagram/sg_swimming
В свою очередь наши парни на азиатском первенстве начали с разгромной победы над представителями Филиппин – 19:6. Затем мужская команда в напряженном матче по пенальти проиграла ватерполистам Ирана. Основное время поединка закончилось со счетом 10:10, а в серии пенальти удача была на стороне иранцев – 5:4.
Фото: Instagram/sg_swimming
В третьем туре мужская сборная Казахстана разгромила команду Гонконга со счетом 22:7.
Теперь в течение трех дней пройдут матчи плей-офф Чемпионата Азии-2023, и обе наши команды имеют неплохие шансы завоевать медали данных соревнований.