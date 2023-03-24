Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие три дня

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Синоптики предоставили прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на 25-27 марта, сообщает Zakon.kz.

Астана 25 марта – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – туман. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +6+8°С. 26 марта – переменная облачность, ночью и утром – небольшие осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью около 0°С, днем +8+10°С. 27 марта – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – туман. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +10+12°С. Алматы 25 марта – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +17+19°С. 26 марта – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +18+20°С. 27 марта – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +16+18°С. Шымкент 25 марта – небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +22+24°С. 26-27 марта – малооблачно, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +21+23°С. Читайте также Трамадол внесли в список наркотических веществ в Казахстане Паводки и ремонт ТЭЦ обсудили в правительстве Казахстана

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