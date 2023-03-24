Маркировка обуви в Казахстане: бизнес готов. Обеление рынка обуви продолжится в 2023 году

С 1 апреля вся реализуемая обувная продукция в нашей стране должна иметь дата-матрикс коды. Качество обуви в РК в 2023 году начнет повышаться. Как это нововведение повлияет на работу бизнесменов и отразится ли на стоимости товаров – подробности в материале.

Бизнес готов

С 1 апреля 2023 года в Казахстане начнет действовать система обязательной цифровой маркировки обуви. Ее запуск планировался еще год назад, но предприниматели попросили предоставить им больше времени для адаптации к новым правилам. Курирующие государственные органы пошли на уступку и дали бизнесменам дополнительный год.

Предприниматели рационально воспользовались этим временем: закупили необходимое техническое оборудование, наладили процессы, изучили соответствующие программы и приложения. По различным оценкам, более 90% бизнесменов готовы к внедрению системы маркировки прослеживаемости обувных товаров.

Минимальные затраты

Эксперты склоняются к тому, что прогнозируемые цифры совпадут с фактическими. Объяснение этому простое – маркировка обуви не требует больших финансовых вложений и привлечения дополнительного персонала.

Предпринимателям, которые реализуют импортную обувь, необходим лишь сканер. Уникальный код DataMatrix на потребительскую упаковку наносят производители при производстве обуви, а импортеры – еще до пересечения продукцией государственной границы Казахстана и прохождения таможенных процедур, на местах бизнесменам требуется лишь считать его.

Местным производителям, помимо сканера, необходим специальный принтер для печати этикеток с кодом Data Matrix, стоимость которого начинается от 60 тысяч тенге. Крупные игроки достаточно спокойно воспринимают такие инвестиции, поскольку убеждены, что повсеместная маркировка обуви позволит сделать конкуренцию более прозрачной и честной, а также исключит возможность продажи в казахстанской рознице контрафактных товаров.

"Мы все наладили, ничего сложного нет. На покупку принтера и сканера потратили примерно 140 тысяч тенге, но если учесть количество реализуемых пар обуви, то каждый код маркировки обходится в 0000,1 тиын", – рассказал Шамухтар Шаюнусов, заместитель генерального директора одной из обувных фабрик Казахстана.

Достаточно однозначны предприниматели и в том мнении, что маркировка обуви не отразится на ее стоимости.

"В нашем случае затраты на маркировку обуви составили не более 1%, мы включили сумму в себестоимость и на конечном потребителе это никак не сказалось", – рассказал Алексей Нехорошеев, основатель студии "Nehorosheff design".

Дополнительные возможности

Предприниматели уже пользуются бесплатным приложением NaqtySauda.Akt, которое доступно к скачиванию в AppStore и Google Play (в поисковой строке введите naqty.saudaakt и выберите приложение NaqtySauda.Akt).

NaqtySauda.Akt – не только мобильная альтернатива 2D-сканерам, с его помощью можно зарегистрироваться в информационной системе маркировки и прослеживаемости товаров, создавать, подтверждать или отклонять акты приема-передачи маркированных товаров, проводить сверку, создавать уведомления о расхождениях и выводе товара из оборота.

Важно отметить, что приложение минимизирует использование в работе компьютера или ноутбука. Это подтверждает один из розничных продавцов Николай Хмелевский. О приложении он узнал во время семинара, сначала отнесся скептически, но затем убедился в его эффективности.

"Оказалось, что приложение очень удобно. На протяжении пяти месяцев маркируем с помощью телефона. Удалось разгрузить работу, а наличие удобного и понятного в использовании 2d сканера стало дополнительным бонусом, не пришлось его покупать", – отметил пользователь приложения Николай Хмелевский.

Руководитель проекта Сабира Рура отмечает, что их команда, учитывая обратную связь, продолжает работать над совершенствованием приложения. Сейчас на стадии разработки и согласования еще один функционал – это возможность проводить анализ.

"Также мы планируем добавить возможность создания черновиков. Практика показала, что многие пользователи не сразу отправляют документы прослеживаемости, сначала сохраняют их, дорабатывают в течение дня, а уже потом отправляют в общую систему", – пояснила Сабира Рура.

NaqtySauda.Akt – удобное и интуитивно понятное мобильное приложение. Оно не только помогает участникам товарооборота без лишних хлопот и затрат соблюдать вводимые правила маркировки, но и делает их участниками равноправного, прозрачного и ответственного рынка.