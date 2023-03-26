Боевые корабли уничтожили морские и воздушные цели в акватории Каспийского моря
На первом этапе части и подразделения были приведены в высшую степень боевой готовности с выходом специальной техники и кораблей в районы боевого применения.
Фото: пресс-служба Минобороны РК
На втором этапе был определен замысел учения, командным составом принято решение на выполнение боевых действий. На третьем – корабли вышли в указанные районы, моряки отработали вопросы отражения средств воздушного нападения противника, организовали противокорабельную и противоминную оборону с практическими стрельбами по различным целям. В ходе маневров были задействованы истребители фронтовой авиации, управление которыми осуществлялось с корабельного пункта.
Фото: пресс-служба Минобороны РК
"Учения проводились с учетом специфики современных вооруженных конфликтов. Личный состав экипажей действовал грамотно и слаженно. Поставленные задачи были выполнены в полном объеме", – резюмировал командир дивизиона разнородных кораблей капитан третьего ранга Бауыржан Баймуханов.
Фото: пресс-служба Минобороны РК
В учениях были задействованы ракетно-артиллерийские корабли Военно-морских сил, самолеты Су-27 и транспортно-боевые вертолеты Ми-8 Военно-воздушных сил. Подобные учения под руководством главнокомандующего Военно-морскими силами по плану боевой подготовки проводятся несколько раз в год.
Фото: пресс-служба Минобороны РК