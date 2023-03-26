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Боевые корабли уничтожили морские и воздушные цели в акватории Каспийского моря

учения Фото: пресс-служба Минобороны РК
Учения прошли под руководством главнокомандующего Военно-морскими силами контр-адмирала Сакена Бекжанова, сообщает Zakon.kz.

На первом этапе части и подразделения были приведены в высшую степень боевой готовности с выходом специальной техники и кораблей в районы боевого применения.

учения

Фото: пресс-служба Минобороны РК

На втором этапе был определен замысел учения, командным составом принято решение на выполнение боевых действий. На третьем – корабли вышли в указанные районы, моряки отработали вопросы отражения средств воздушного нападения противника, организовали противокорабельную и противоминную оборону с практическими стрельбами по различным целям. В ходе маневров были задействованы истребители фронтовой авиации, управление которыми осуществлялось с корабельного пункта.

учения

Фото: пресс-служба Минобороны РК

"Учения проводились с учетом специфики современных вооруженных конфликтов. Личный состав экипажей действовал грамотно и слаженно. Поставленные задачи были выполнены в полном объеме", – резюмировал командир дивизиона разнородных кораблей капитан третьего ранга Бауыржан Баймуханов.

учения

Фото: пресс-служба Минобороны РК

В учениях были задействованы ракетно-артиллерийские корабли Военно-морских сил, самолеты Су-27 и транспортно-боевые вертолеты Ми-8 Военно-воздушных сил. Подобные учения под руководством главнокомандующего Военно-морскими силами по плану боевой подготовки проводятся несколько раз в год.

учения

Фото: пресс-служба Минобороны РК

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Редакция Zakon.kz
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