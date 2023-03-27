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32 человека заразились коронавирусом в Казахстане

32 человека заразились коронавирусом в Казахстане Фото: Zakon.kz
За сутки в Казахстане зарегистрировано 32 случая заражения коронавирусом, сообщает Zakon.kz.
На утро 27 марта лечение от КВИ продолжают получать 1769 человек, сообщает Министерство здравоохранения. На стационарном лечении находятся 152 пациента. Амбулаторно лечатся 1617 человек.

  •  в тяжелом состоянии – 3 пациентa,
  •  в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациента,
  •  на аппарате ИВЛ – 4 пациента.

25 марта медики зафиксировали резкий скачок заболеваемости. Количество заражений в сутки выросло до 80.

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