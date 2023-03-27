Цены на продукты питания пошли вниз, но не везде – обзор по регионам Казахстана

В Казахстане цены на социально значимые продукты питания пошли вниз, но не везде. Свою лепту вносят стабилизационные фонды, тем не менее, в части регионов не помогают и они, несмотря на обещания акиматов. В рамках традиционного обзора цен ситуацию изучали корреспонденты Zakon.kz.

В Астане пока все более-менее стабильно

В Астане сахар в супермаркетах и магазинах у дома стоит 449 тенге, на рынке чуть дороже – 551 тенге.

В магазинах можно купить социальный хлеб за 95 тенге. "Домашний" весом 470 грамм – 134 тенге. На рынке хлеб домашний и на сыворотке стоит уже 160 тенге за булку.

Рис "Лидер" на магазинных прилавках лежит по 523 тенге за кг, на рыночных – рис "Баракат" – 600 тенге, ташкентский "Лазер" – 1400 тенге.

Килограмм развесной гречки стоит 440 тенге в магазинах и 520 – на рынке.

Упаковка рожек "Цесна" 1,6 кг обойдется в 969 тенге в супермаркете и в 1050 – на рынке.

Куриные яйца первой категории в магазине стоят от 773 тенге, на рынке – 670 тенге.

В супермаркетах можно приобрести 2-кг пакеты муки "Цесна" высшего сорта за 826 тенге, на рынке та же мука, но в упаковках по одному килограмму, – 450 тенге.

Мякоть говядины можно купить за 3850 тенге, а мясо с косточкой – за 2600.

Килограмм куриного филе "Кус-Вкус" в супермаркетах стоит 2289 тенге, а на рынке – 2300.

Картофель в магазинах стоит от 141 (местный) до 367 (пакистанский белый), на рынке за килограмм местного просят 200 тенге.

Свекла стоит 307 в магазинах и 400 тенге – на рынке.

Самая большая разница в ценах на лук: в магазине у дома – 240 тенге за 1 кг, в супермаркете – 154 тенге, а на рынке – целых 300 тенге.

Морковь в магазине у дома стоит 160 тенге за 1 кг, в супермаркете – 155 тенге, на рынке – 200.

Килограмм белокочанной капусты в магазине у дома стоит 150 тенге, в супермаркете – 119 тенге, на рынке – 200 тенге.

В Алматы цены на большую часть продуктов поднялись

В Алматы цены на овощи в супермаркетах незначительно изменились. Картофель подорожал с 205 до 239 тенге за килограмм, зато лук, цена которого на прошлой неделе составляла 305 тенге, сейчас стоит 299 тенге.

Цена на морковь на этой неделе повысилась: вместо 209 тенге за один килограмм овощ предлагают за 245 тенге.

Капуста, как и раньше, стоит 219 тенге за килограмм.

Цена на хлебопекарную муку 2 кг 1-го сорта местного производителя постоянно меняется, теперь со 709 тенге снизилась до 695 тенге.

Подешевела гречневая крупа, килограмм на развес предлагают вместо 535 тенге за 475. Упаковка 800 грамм в зависимости от производителя стоит 879 и 799 тенге.

Цена на рис отечественного производства "Баракат" на развес остается стабильной, его можно купить за 519 тенге, а другой вид крупы "Камолина" – за 509 тенге.

400-граммовую упаковку макаронных изделий отечественного производства в рамках акции можно купить по сниженной цене за 299 тенге, хотя в обычное время стоила от 359 до 369 тенге.

Цена на яйца нестабильна. Так, яйца категории "отборные" 10 штук – от 609 до 759 тенге в зависимости от производителя.

Цена на подсолнечное рафинированное масло немного изменилась. Литровая бутылка масла одного из казахстанских производителей подорожала с 879 до 969 тенге.

Мясо говядины можно было купить от 3100 тенге и выше, теперь же цена за один килограмм составляет 3200. Килограмм вырезки предлагают за 4140 тенге. Шею крупнокусковой нарезки или ребра в виде мелкокусковой нарезки можно приобрести за 3300 и 3000 тенге за килограмм.

Цена на куриное мясо в зависимости от веса и от вида (грудинка, бедра) от отечественных производителей варьируется от 1810 до 2962 тенге. Куриный окорочок в зависимости от веса варьируется от 2373 до 3000 и выше.

Цена на сахар периодически меняется, на этой неделе его цена повысилась. Раньше стоимость сахара составляла 489 тенге за килограмм, а сейчас – 495 тенге.

180-граммовая упаковка натурального сливочного масла в цене не изменилась и предлагается от 952 тенге и выше в зависимости от производителя. Спред можно купить дешевле, от 219 тенге и выше.

Молоко в мягкой упаковке начинается от 353 тенге и выше, в зависимости от бренда, а в твердой цена от 419 до 685 за литр. Буханка социального хлеба все так же стоит 83 тенге.

К слову, цена на сыр повысилась, кг деликатеса можно купить от 4000 до 5090 тенге.

В итоге цены на большую часть продовольствия, в том числе СЗПП, повысились.

В Уральске наметился спад цен на российские продукты питания

По сравнению с февралем дешевле на 10-20% стали молочные и колбасные изделия, майонез из РФ. В регионе держатся низкие цены на овощи: лук, картофель, капусту в торговых сетях реализуют по ценам осеннего урожая. Власти прогнозируют, что резкого скачка цен на овощи в межсезонье не будет – в области есть достаточный запас.

Снижение цен на продукты в торговых сетях уральцев откровенно шокирует. В мессенджерах люди делятся фото, на которых сахар-песок по 390 тенге за килограмм.

Фото: Zakon.kz

Как поясняют оптовые поставщики, это российский сахар. И на него, и на другие российские товары – молочные и колбасные изделия, подсолнечное масло – цены с начала весны упали в среднем на 10-20%.

Так, если еще месяц назад литр подсолнечного масла из РФ стоил 900 тенге, то сейчас он 600-750 тенге.

Ощутимо подешевело российское сливочное масло "Пестравка" – с 1250 до 980-950 тенге за пачку.

Оптовики падение цен объясняют снижением курса рубля. Если в конце декабря 2022 года в уральских обменниках он стоил 7 тенге, то с начала марта 2023 года – уже 6 тенге.

Тенденция к снижению цен, как прогнозируют оптовики, сохранится в ближайшие месяцы. Они ждут, что социально значимые продукты питания российского производства станут дешевле еще в среднем на 10%.

Это связано с тем, что рынок сбыта российских товаров сейчас сузился, и поток экспорта из РФ в Казахстан становится шире. Плюс, следует смотреть и на курсовую разницу – рубль продолжит дешеветь.

В ближайшие недели уральцам обещают снижение цен на гречку. Сейчас килограмм крупы можно приобрести в магазинах по цене 520-530 тенге. Костанайские производители предлагают оптовые поставки гречки для торговых сетей Уральска по цене 330 тенге за килограмм, с учетом наценки 15% ее цена должна составить 380 тенге.

Из социально значимых товаров продавцы отмечают подорожание лишь по рису – сейчас килограмм этого продукта в Уральске стоит в среднем 520 тенге (цена на него с начала года выросла на 25% – с 370 тенге за килограмм). Причем с каждым новым завозом цена хоть по чуть-чуть, но поднимается. Оптовики объясняют это отсутствием урожая в Кызылординской области, сейчас рис завозят в РК из России и Узбекистана.

Подсолнечное масло дешевеет не только российское, но и местное. Сейчас литр масла казахстанского производителя из Усть-Каменогорска стоит 585 тенге за литр, местный маслозавод "Пойма май зауыты" реализует продукцию по 770 тенге за литр.

Что касается различных овощей, то сейчас в торговых сетях и на рынках капуста стоит 105-120 тенге за килограмм, морковь – 180-200 тенге, картофель – 140-170 тенге и свекла – 200-250 тенге за килограмм.

В конце марта прошлого года цены на эти же овощи в Уральске были намного выше: капуста доходила до 390-550 тенге за килограмм, картофель – 250-365 тенге, свекла и морковь – не ниже 370 тенге.

Лук все крупные торговые сети города реализуют из Стабфонда ЗКО – по 138 тенге за килограмм, в то время как на рынках стоимость этого овоща доходит до 230-260 тенге.

На мясо, крупы и макароны цены с февраля не выросли. Говядину на рынках можно приобрести по цене 2200-3000 тенге за килограмм; мука высшего сорта – 340 тенге за килограмм, макароны – 320 тенге.

Яйца в Уральске стоят 484 тенге за десяток. Есть фирменные точки, где Уральская птицефабрика без надбавки реализует свою продукцию по цене 470 тенге.

В Костанае подешевели окорочка и свинина

За две недели в супермаркетах изменились цены на шесть товаров из списка социально значимых продуктов. Из них четыре подешевели и два стали дороже.

Подешевел картофель. Если раньше был только овощ от местного хозяйства по цене 153 тенге на развес и по 215 тенге, упакованный в сетки, то теперь появился расфасованный по пакетам и даже взвешенный с надписью "из стабфонда" по 110 тенге за килограмм.

В этом же списке куриное яйцо, но изменилась цена только на большой лоток из 30 штук. Две недели назад его продавали по 1380 тенге, теперь –1185 тенге. Упаковки по десять штук также продают по 549 тенге от петропавловской птицефабрики и по 565 тенге – от костанайской.

Фото: Zakon.kz

Что касается разных видов мяса, то больше всего снизились цены на окорочка. По акции – сразу на 208 тенге. В начале марта их предлагали по 1123 тенге, теперь – по 915.

Мясо бройлеров, как и раньше, стартует от 1538 тенге.

Уменьшилась и начальная цена на свинину, некоторые кусочки можно купить от 1600 тенге за кило, а мякоть с косточкой осталась на уровне 2300 тенге.

На уровне начала марта осталась цена на говядину – от 2100 до 4000 тенге в зависимости от части туши.

Среди подросших в цене – морковь – стоимость продукта от местного производителя вернулась к уровню середины февраля и составила 109 тенге.

Также с середины февраля каждые две недели добавляет к прежней цене по 100 тенге конина. Теперь ее стартовый ценник – 3000 тенге.

Что касается остальных товаров, то они сохраняют ценовую стабильность. После резкого снижения в начале марта до 399 тенге удерживает позиции развесная гречка из стабфонда. Рис на развес можно также купить по цене от 515 тенге, расфасованные макароны – по 295-299 тенге. После почти недельного отсутствия в супермаркете появился лук из стабфонда по 145 тенге. Пока его не было, костанайцам предлагали этот овощ по 253 тенге.

Среди овощей самый стабильный ценник с конца января держит свекла: ее продают по 185 тенге.

Пакет муки весом два килограмма предлагают с середины декабря 2022 года по 639 тенге. Стоимость двух остальных товаров не менялась с начала этого года. Цена за литр масла составляет от 859 до 953 тенге в зависимости от производителя и 405 тенге – за литр молока.

Овощи в Актау дорожают, несмотря на заверения акимата

В акимате Мангистауской области на днях заявили, что актаусцы могут приобрести овощи по доступным ценам, поскольку продолжается работа по стабилизации цен в торговых точках.

Однако цены на овощи в торговых сетях продолжают расти. Если на прошлой неделе килограмм картофеля стоил 211 тенге, то на этой – уже 240 тенге, цены на лук выросли на 50 тенге. Правда, подешевела капуста – на 20 тенге и морковь – на 22 тенге. Теперь цена за килограмм составляет 180 и 300 тенге, соответственно.

Не радуют ценой на этой неделе огурцы – они подорожали сразу на 500 тенге (1333 тенге за кг) и помидоры – они выросли в цене на 215 тенге (1270).

Цены на кисломолочную продукцию изменились незначительно. Литр молока 2,5% стоит 443 тенге (цена снизилась на 6 тенге), творог подорожал на 50 тенге (950 тенге), сметана так же подорожала на 30 тенге (450 тенге). Яйца в цене не изменились – 600 тенге за десяток.

Килограмм куриных бедер стоит так же – 2800 тенге, цена за килограмм говядины тоже не изменилась – 3700-3800 тенге.

Цены на весовые крупы и сахар остались прежними. Подсолнечное масло подорожало на 50 тенге, а сливочное масло выросло в среднем на 10 тенге.

В Шымкенте продукты стали немного дешевле

Небольшое снижение цен на продукты в начале месяца продолжилось и в конце марта. Но отмечаются и некоторые любопытные особенности. Последние несколько недель сетевые супермаркеты предлагают продукты дешевле, чем на рынках. Хотя не все, но многие, и, в первую очередь, овощи и корнеплоды.

На крупном городском базаре картофель как вырос пару месяцев назад до 250 тенге за килограмм, так на этой отметке и замер. При этом сетевой маркет предлагает вполне пристойную картошку по социальной цене в 190 тенге.

Лук на рынке стоит 270 тенге за кг, в супермаркете не уступающий качеством продукт – 180 тенге. Морковь на базаре на 100 тенге дороже магазинной – 250 тенге против 150 за килограмм.

Помидоры на рынке и в магазине стоят около 1400 тенге за кг – разница в 50-100 тенге при такой стоимости продукта не слишком заметна. Огурцы продаются по 900 тенге за кг.

На рыночных прилавках изобилие куриных окорочков. Светлые, как утверждают продавцы, "американские" стоят 1100 тенге. Имеющие более натуральный розовый цвет куриного мяса алматинские – 1250 тенге за килограмм. Здесь же, сайрамские, домашние – по 1300.

На прилавках "на развес" торгуют куриными бедрами по 1250 тенге и крылышками – по 1400 тенге. Мякоть продают по 1800 тенге за кг. Цены на рынке на продукцию птицеводства предпочтительнее магазинных. Появилось на базаре и мясо индейки по 3200 тенге за килограмм.

Немного пошла вниз цена на говядину. Неделю назад мякоть без костей стоила 3500 тыс., сейчас – 3400. Красивая мякоть с косточкой ныне продается по 2800 тенге, а неделей ранее – по 3000 за кг. Остальной мясной продукт: фарш – 3000 тенге за кг и мясные ребрышки по 2800 остались без изменений.

Приблизительно на одном уровне остается стоимость растительного масла и муки. Так, масло растительное "Шедевр", расфасованное в литровые пластиковые емкости, стоит 900 тенге. Растительное масло "Маслозавод" в двухлитровых бутылках – 1600 тенге. Мука местного производителя с торговой маркой "Дани нан" в пачках по три килограмма – 1200 тенге за пачку. Стоимость муки других производителей унифицирована – 850 тенге за двухкилограммовую пачку.

Традиционно много самого разнообразного риса. Начиная от рисовой сечки по 280 тенге за кг до экзотичного риса "девзира" по 1450 тенге. В среднем стоимость хорошего продукта (рис "элита") колеблется в границах 500-600 тенге за кг.

Фото: Zakon.kz

Перловка – по 250 тенге, горох и пшено – по 350 тенге за кг. Гречка, еще недавно бывшая в страшнейшем дефиците, ныне по 500 тенге даже не пользуется особым спросом.

А вот за сахаром внимательные покупатели идут в сетевой супермаркет. В нем проводилась акция, в ходе которой сладкий продукт торговался мешками по 25 кг по цене 410 тенге за кило без ограничений количества. На рынке сахар замер на отметке 460 тенге за килограмм.

В Павлодаре цены на лук еще снизились

В Павлодаре на овощных прилавках лук репчатый продают по 265-280 тенге за кг. Вместе с тем в социальных отделах и на ярмарках его можно купить по 158 тенге. В прошедшие выходные картофель, морковь из стабфонда продавали по 95 тенге, тогда как в коммерческих отделах корнеплоды стоят 160 и 140 тенге, соответственно, а свекла – 260 тенге за кг.

Можно отметить и разницу цен на яйцо куриное – "социальное" продают по 440 за десяток, а в обычных магазинах – за 470-500 тенге. Мука I сорта из стабилизационного фонда стоит 183 тенге за кг.

Макароны на развес все чаще пользуются популярностью благодаря все той же разнице в цене. В торговом доме "Барыс" их продают по 390 тенге за кг, почти столько же – 375 тенге – стоят макаронные изделия из твердых сортов пшеницы от отечественного производителя, но в пачке массой 400 г.

Нефасованную пшенную крупу сегодня можно купить по 250 тенге за кг, гречку – по 400 тенге, овсяную – за 260, 300, рисовую – 550 тенге за кг ("социальный" рис – 418 тенге). Масло подсолнечное рафинированное на разлив – за 680-780 тенге за литр, а фасованное – за 950-1300 тенге. Молоко пакетированное жирностью 2,5% продают по 315-330 тенге, творог нефасованный – по 1900 тенге за кг.

Продавцы мясных отделов продолжают говорить о сезонном подорожании говядины. И реализуют продукцию от 2200 до 3000 тенге в зависимости от части туши. Средняя цена при этом – 2600 тенге за кг. В праздничные дни цена на конину составляла 2700-3200 тенге, шужук продавали по 3200 тенге, казы в оболочке – 3000 тенге.

Свежие овощи остаются относительно дорогими. Огурцы сорта "рава" в Павлодаре сегодня стоят 1000 тенге, "миринда" – 1400 тенге, томаты – от 1500 до 2200 тенге за кг.

В Атырау подешевели куриные окорочка и картофель

В небольших магазинах, супермаркетах и рынках нефтяной столицы сравнительно небольшая разница на одни и те же продукты, примерно в 10%. В супермаркетах чаще всего дешевле.

Куриные окорочка – 988 тенге за килограмм, а были 1081 тенге, один средний вытянул на 1221 тенге. Казахстанские увесистые цыплята-бройлеры первого сорта тоже упали в цене, вместо 1680 тенге на этикетках теперь значится 1357 тенге за килограмм, одна тушка обошлась в 2326 тенге.

Куриные яйца первого сорта – 490 тенге за десяток, второго сорта коричневого цвета – 450 тенге.

380-граммовая пачка сливочного несоленого масла жирностью 82,5% продается по 3335 тенге, смесь топленая 800 граммов – по 1623 тенге, масло-спред сливочное 500 граммов – по 1553 тенге. Литровая бутылка растительного масла "Шедевр" теперь 929 тенге вместо прежних 1013 тенге.

Говяжье мясо в продаже дешевле на рынках, от 2600 до 2800 тенге за килограмм, в крупных торговых точках суповые наборы в виде говяжьих хвостов по 1500 тенге за кило, а грудинка – 3700 тенге. На 50 тенге поднялась цена на мясо конины с костями – с 3 тыс. Стоимость конины без кости доходит до 3800 тенге.

Сахарный песок продают по 469 тенге за кило, гречку "Анвар" – по 549 тенге, рис индийский пропаренный – по 521 тенге. Цена за последнее время не изменилась.

Килограмм овсяных хлопьев – 271 тенге, гороха шлифованного колотого – 322 тенге. Двухкилограммовый пакет муки первого сорта продают по 536 тенге, а высшего сорта – по 709 тенге, прежняя цена – 885 тенге.

Фото: Zakon.kz

400-граммовая пачка макарон "Трубочки" – по 154 тенге. Буханка хлеба – от 110 до 140 тенге.



Литровый тетрапакет питьевого молока "Отборное" жирностью 3,2 реализуют по 557 тенге, а двухлитровый "Деревенское" аналогичной жирности – по 729 тенге вместо 971 тенге.

Немного подешевел картофель, на ценниках такой овощ марки "красный" – 208 тенге, а другие сорта – по 215 тенге за килограмм. Лук – 338 тенге, капуста – 130 тенге, морковь – 208 тенге, и их стоимость не качнулась в одну или в другую сторону.

На актюбинских рынках подорожали овощи

Если в актюбинских супермаркетах цены на СЗПТ в течение прошедших двух недель практически не изменились, то на рынках подорожали овощи.

Еще в середине февраля на социальные полки стали поступать картофель, капуста и лук из стабилизационного фонда. В сетях актюбинских супермаркетов картофель предлагают по 187 – 189 тенге за килограмм. Продукцию местных производителей реализуют по 135 тенге за килограмм. Продукт из стабфонда реализуют по 128 тенге за кило.

В магазинах у дома картофель предлагают по 185 – 200 тенге за килограмм. А вот на главном рынке Актобе цена на картофель поднялась до 220 тенге за килограмм.

Лук репчатый в супермаркетах предлагают по 264 – 290 тенге за килограмм. Есть продукция от местного производителя по 188 тенге, а стабфондовский продукт предлагают по 130 тенге за килограмм. В магазинах у дома цена на овощ доходит до 325 тенге за килограмм. На рынках цена достигает 250 – 300 тенге.

Белокочанную капусту в супермаркетах продают по 132 – 147 тенге за кило. Продукт из стабфонда – уже по 80 тенге за килограмм. А вот на рынке за овощ просят до 220 тенге за килограмм, хотя в магазинах у дома капусту можно приобрести по 170 тенге за килограмм.

Стоит отметить, что капусту и лук из стабфонда приобрести довольно затруднительно – не всегда можно увидеть на полках.

Есть в сетях супермаркетов морковь по 115 тенге за килограмм, правда, качество ее оставляет желать лучшего. Ритейлеры предлагают корнеплод по 179 – 182 тенге за килограмм. На рынках цена моркови доходит до 300 тенге за килограмм. А в магазинах у дома ее можно купить по 250 тенге за кило.

Осталась прежней цена на рис. В сетях его цена начинается от 496 тенге за килограмм. Максимальная цена на рынке – 630 тенге за килограмм. Сахар-песок в сетях продают по 407 – 415 тенге за кило. В магазинах у дома – по 550 тенге за килограмм.

Цена на подсолнечное масло в супермаркетах начинается от 649 тенге за литр. Остается прежней цена на куриные окорочка – 924 тенге за килограмм. Куры в тушках стоят от 1 250 тенге за килограмм.

Килограмм говядины на кости предлагают от 2 400 тенге за килограмм, конину – от 3 500 тенге за килограмм, свинину – по 1 450 тенге за килограмм.

Не изменилась цена на молоко и кефир 2,5% жирности в мягкой упаковке "финпак" – 299/300 и 328/330 тенге за литр.

Весовые рожки в зависимости от производителя и ритейла предлагают от 253 до 346 тенге за килограмм.

Куриные яйца I категории на прилавках супермаркетов предлагают от 470 до 512 тенге за десяток. В магазинах у дома данный продукт реализуют по 550 – 600 за 10 штук.

Фото: Zakon.kz

Муку I сорта в сетях продают от 203 тенге за килограмм. Хлеб пшеничный из муки I сорта стоит 87 тенге за булку 550 граммов.



Устькаменогорцы жалуются на одни из самых высоких в стране цен

Жители Усть-Каменогорска связывает повышение цен на продукты с празднованием Наурыза, особенно – на мясо.

Если курятина подорожала на 5-15 тенге, то стоимость мяса выросла значительно. В магазинах куриная продукция – цыпленок, бедро и крылья – стоят соответственно 1380, 1860 и 2010 тенге за кило. Килограмм филе говядины сегодня стоит 2 900, вырезка – 5 500, ребра – 2 500, а кости – 300-600 тенге. Свинину можно купить за 3 800 тенге шею, фарш свино-говяжий – за 2 700 тенге. Баранина тоже подорожала – спинка стоит 4 600 тенге, шея – от 2 700 до 3 500 тенге, мякоть – 4 500 – 4800 тенге.

"Знаете, мы как-то раньше никогда не торговали костями, но сейчас многие берут на супы именно кости. Мясо стало многим не по карману". Продавец мясного отдела Ольга Свиридов

Цена на куриные яйца по-прежнему имеет сильный разбег. Десяток можно купить по стоимости от 590 до 788 тенге.

Стабильны ценники различных круп. Самые низкие цены на этот товар – в социальных отделах. Здесь, к примеру, гречка стоит 460-485 тенге, горох – 270 тенге, рис – от 515 до 605 тенге за килограмм, хотя, конечно, в супермаркетах ценник на эту крупу будет увеличен минимум на 130 тенге.

Фото: Zakon.kz

Один килограмм муки высшего сорта стоит 207 тенге, макароны – 311 тенге. Стоимость сахара держится на отметке 530 – 620 тенге за кило.



Растет в цене вся молочная продукция. Молоко в мягкой упаковке можно найти за 380, но чаще попадется по 460 тенге за литр. Кефир стоит не менее 541 тенге за литр. Масло сливочное – 72,5% жирности – 4 500 – 4 700 тенге за килограмм. Сыры по-прежнему дорогие: стоимость килограмма сыра "Маасдам" местного производителям – 6 160 тенге.

"Приходится признать, что стали во многом себя ограничивать в еде. Если раньше всегда были запасы круп, муки, мяса, то сейчас покупаем максимум на несколько дней. Живем одним днем. Все очень дорого. Мясо заменили курятиной, давно отказались от дорогих колбас и сыра. Многие знакомые говорят, что в Усть-Каменогорске одни из самых высоких цен на продукты в Казахстане". Жительница Усть-Каменогорска Индира Садвакасова

Литровая бутылка подсолнечного масла казахстанского производства в Усть-Каменогорске стоит от 956 тенге до 1200. Булку белого можно купить за 120-140 тенге, цена нарезного в упаковке доходит до 260 тенге.

На 10-15 тенге выросла стоимость овощей. В социальных отделах за килограмм картофеля придется отдать 180 тенге, столько же будет стоить лук, а в некоторых магазинах и капуста. В других отделах те же овощи стоят от 200 до 350 тенге за кило.

Авторы: Оксана Скибан, Дарига Турисбекова, Светлана Макарова, Таисия Колевид, Кирилл Александров, Сергей Павленко, Ирина Адылканова, Светлана Новак, Александр Сергеев, Кира Мороз