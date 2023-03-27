Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Кто проходит в маслихаты Жезказгана, Кокшетау и Талдыкоргана по одномандатным округам

маслихат, кандидаты, партийный список Фото: Zakon.kz
Территориальные избирательные комиссии оглашают результаты выборов. Списки победивших на выборах в депутаты маслихата по одномандатным округам публикует Zakon.kz.

Жезказган

  • Үсен Есен, 1993 года рождения, директор Yessen city, партия Amanat;
  • Мейрам Мусилов, 1981 года рождения, директор ТОО ПМК-2011, партия Amanat;
  • Раушан Капарова 1975 года рождения, руководитель Жезказганский историко-археологический музейный выставочный зал, партия Amanat;
  • Нурдаулет Рахай, 1966 года рождения, начальник цеха, ЦЖГЭС ПЭС ТОО "Kazakhmys Distribution", партия Amanat;
  • Ринат Умирбеков,1986 года рождения, заместитель директора филиала НАО "Государственная корпорация" Правительство для граждан " области Ұлытау", партия Amanat;
  • Мурагер Шаяхметов, 1992 года рождения, член правления, Корпорация Казахмыс, самовыдвиженец;
  • Амир Рустемов,1990 года рождения, предприниматель ИП "Рустемов", партия Amanat;
  • Едиге Нурмаганбетов, 1995 года рождения, специалист Корпорация Казахмыс, самовыдвиженец;
  • Роза Рымбаева,1985 года рождения, предприниматель, партия Amanat;
  • Мейрамкуль Есжанова, 1991 года рождения, предприниматель, партия Amanat;
  • Александр Шлехт, 1983 года рождения, сталевар ЛМЗ, самовыдвиженец;
  • Турсынай Ибадатова, 1979 года рождения, зам.директора ТОО "ПИК "Ютария ltd", партия Amanat;
  • Ануар Альсеитов, 1975 года рождения, предприниматель, партия Amanat;

Кокшетау

  • Мереке Джусупов, 1970 года рождения, директор Акмолинской областной детско-юношеской спортивной школы, Народная партия Казахстана;
  • Дастан Акимов, 1985 года рождения, начальник службы АО "Altyntau Kokshetau", партия Amanat;
  • Гулаим Есенова, 1966 года рождения, руководитель адвокатской конторы "Yessenova Low Group" , партия Amanat;
  • Руслан Макишев, 1976 года рождения, генеральный директор ГКП на ПХВ "Кокшетау Жылу", партия Amanat;
  • Жанат Жакупов, 1986 года рождения, исполнительный директор Корпоративный фонд "Будущее в наших руках", партия Respubliсa;
  • Ерсаин Жаксылыков, 1987 года рождения, директор ТОО "Гормолзавод", ДПК "Ак Жол";
  • Рамазан Мукатаев, 1972 года рождения, председатель ОЮЛ "Союз лиц с инвалидностью Акмолинской области "Бірлік", партия Amanat;
  • Галия Сабатаева, 1964 года рождения, главный врач “Городская поликлиника”, партия Amanat;
  • Фаим Джумабеков, 1987 года рождения, директор ТОО "Уasin 2020", партия Amanat; "(ОО "Партия "Amanat").
  • Канат Сердалин, 1989 года рождения, директор ТОО "Алуа-Строй", ДПК "Ак Жол";
  • Ерлан Хасенов, 1988 года рождения, индивидуальный предприниматель, самовыдвиженец;
  • Олег Топорков, 1971 года рождения, директор ТОО "Кокше-Тазалык", партия Amanat;
  • Рустем Туржанов, 1968 года рождения, директор ТОО "ЭнергоПромТехно", самовыдвиженец;
  • Зауреш Нурумова,1965 года рождения, председатель Кокшетауского филиала партии Amanat, партия Amanat;
  • Дәулетхан Тоқтарұлы, 1985 года рождения, управляющий директор Кокшетау Транстелеком", партия Amanat;
  • Алибек Сергалиев, 1989 года рождения, директор ИП "Сергалиев", самовыдвиженец;
  • Нурлан Сейдалин, 1993 года рождения, заместитель директора ТОО "Фирма СейНур", партия Amanat;

Талдыкорган

  • Ибрай Даутов, 1986 года рождения, руководитель медицинского центра "Құрақты";
  • Матвей Шведин, 1988 года рождения, председатель ОО "Волонтерский центр "Lider.kz";
  • Галия Молдаханова, 1966 года рождения, заведующая ГККП "Ясли-сад №5";
  • Шалкар Оразбаев, 1975 года рождения, директор детской музыкальной школы им. Н.Тлендиева;
  • Владимир Кауысбеков, 1980 года рождения, директор ТОО "Талдықорған Көркейту";
  • Жамал Нурлыбаева Нуратаевна, 1971 года рождения, директор КГУ "Средняя школа №2";
  • Анарбек Монгол, 1979 года рождения, директор ГКП на ПВХ "Областная больница города Талдыкорган";
  • Роза Акжаркенова, 1961 года рождения, председатель ОО "Ерлік";
  • Жарылкасын Болатулы, 1981 года рождения, директор ТОО "Жетысуская швейная фабрика "Айсулу";
  • Алсу Габдракипова, 1989 года рождения, региональный специалист ресурсного центра "Ана үйі";
  • Гульниса Тулымшакова, 1981, заведующая детского сада №7 "Бөбекжай";
  • Анар Исаева, 1972 года рождения, председатель КСК "Эльдана";
  • Айжан Жумадилова, 1980 года рождения, директор средней школы – гимназии №10 им. Ш. Уалиханова;
  • Азиз Есмаханов, 1982 года рождения, директор ТОО "Бетон-Строй LTD";
  • Батыр Машеков,1985 года рождения, директор спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва;
  • Мухтар Ерденов, 1977 года рождения, директор ТОО "Племенной центр "Асыл";
  • Темірболат Ахажан, 1964 года рождения, председатель Талдыкорганского городского маслихата;
  • Ануар Бокенов, 1993 года рождения, руководитель директор ПСК "Жер Ана".

Читайте также

Какой будет погода в последние дни марта в Астане, Алматы и Шымкенте

Кто проходит в маслихаты Туркестана и Усть-Каменогорска по одномандатным округам

Возможна засуха: синоптики обратились к казахстанским фермерам

Редакция Zakon.kz
Выборы в Мажилис Жезказган Кокшетау Талдыкорган
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
обращение монахов
Ситуация в Украине: воздушная тревога объявлена в нескольких областях, монахи обратились к Зеленскому
Казахстан
Многоходовая спецоперация КНБ: в Алматы задержан организатор наркоканала со 100 кг героина
авто
Алматинца задержали при попытке поменять детали арендованной машины на битые
шахматы
В конфликте в шахматном мире немецкий гроссмейстер вступилась за Абдумалик
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления