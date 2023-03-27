Кто проходит в маслихаты Жезказгана, Кокшетау и Талдыкоргана по одномандатным округам

Фото: Zakon.kz

Территориальные избирательные комиссии оглашают результаты выборов. Списки победивших на выборах в депутаты маслихата по одномандатным округам публикует Zakon.kz.

Жезказган Үсен Есен, 1993 года рождения, директор Yessen city, партия Amanat;

Мейрам Мусилов, 1981 года рождения, директор ТОО ПМК-2011, партия Amanat;

Раушан Капарова 1975 года рождения, руководитель Жезказганский историко-археологический музейный выставочный зал, партия Amanat;

Нурдаулет Рахай, 1966 года рождения, начальник цеха, ЦЖГЭС ПЭС ТОО "Kazakhmys Distribution", партия Amanat;

Ринат Умирбеков,1986 года рождения, заместитель директора филиала НАО "Государственная корпорация" Правительство для граждан " области Ұлытау", партия Amanat;

Мурагер Шаяхметов, 1992 года рождения, член правления, Корпорация Казахмыс, самовыдвиженец;

Амир Рустемов,1990 года рождения, предприниматель ИП "Рустемов", партия Amanat;

Едиге Нурмаганбетов, 1995 года рождения, специалист Корпорация Казахмыс, самовыдвиженец;

Роза Рымбаева,1985 года рождения, предприниматель, партия Amanat;

Мейрамкуль Есжанова, 1991 года рождения, предприниматель, партия Amanat;

Александр Шлехт, 1983 года рождения, сталевар ЛМЗ, самовыдвиженец;

Турсынай Ибадатова, 1979 года рождения, зам.директора ТОО "ПИК "Ютария ltd", партия Amanat;

Ануар Альсеитов, 1975 года рождения, предприниматель, партия Amanat; Кокшетау Мереке Джусупов, 1970 года рождения, директор Акмолинской областной детско-юношеской спортивной школы, Народная партия Казахстана;

Дастан Акимов, 1985 года рождения, начальник службы АО "Altyntau Kokshetau", партия Amanat;

Гулаим Есенова, 1966 года рождения, руководитель адвокатской конторы "Yessenova Low Group" , партия Amanat;

Руслан Макишев, 1976 года рождения, генеральный директор ГКП на ПХВ "Кокшетау Жылу", партия Amanat;

Жанат Жакупов, 1986 года рождения, исполнительный директор Корпоративный фонд "Будущее в наших руках", партия Respubliсa;

Ерсаин Жаксылыков, 1987 года рождения, директор ТОО "Гормолзавод", ДПК "Ак Жол";

Рамазан Мукатаев, 1972 года рождения, председатель ОЮЛ "Союз лиц с инвалидностью Акмолинской области "Бірлік", партия Amanat;

Галия Сабатаева, 1964 года рождения, главный врач “Городская поликлиника”, партия Amanat;

Фаим Джумабеков, 1987 года рождения, директор ТОО "Уasin 2020", партия Amanat; "(ОО "Партия "Amanat").

Канат Сердалин, 1989 года рождения, директор ТОО "Алуа-Строй", ДПК "Ак Жол";

Ерлан Хасенов, 1988 года рождения, индивидуальный предприниматель, самовыдвиженец;

Олег Топорков, 1971 года рождения, директор ТОО "Кокше-Тазалык", партия Amanat;

Рустем Туржанов, 1968 года рождения, директор ТОО "ЭнергоПромТехно", самовыдвиженец;

Зауреш Нурумова,1965 года рождения, председатель Кокшетауского филиала партии Amanat, партия Amanat;

Дәулетхан Тоқтарұлы, 1985 года рождения, управляющий директор Кокшетау Транстелеком", партия Amanat;

Алибек Сергалиев, 1989 года рождения, директор ИП "Сергалиев", самовыдвиженец;

Нурлан Сейдалин, 1993 года рождения, заместитель директора ТОО "Фирма СейНур", партия Amanat; Талдыкорган Ибрай Даутов, 1986 года рождения, руководитель медицинского центра "Құрақты";

Матвей Шведин, 1988 года рождения, председатель ОО "Волонтерский центр "Lider.kz";

Галия Молдаханова, 1966 года рождения, заведующая ГККП "Ясли-сад №5";

Шалкар Оразбаев, 1975 года рождения, директор детской музыкальной школы им. Н.Тлендиева;

Владимир Кауысбеков, 1980 года рождения, директор ТОО "Талдықорған Көркейту";

Жамал Нурлыбаева Нуратаевна, 1971 года рождения, директор КГУ "Средняя школа №2";

Анарбек Монгол, 1979 года рождения, директор ГКП на ПВХ "Областная больница города Талдыкорган";

Роза Акжаркенова, 1961 года рождения, председатель ОО "Ерлік";

Жарылкасын Болатулы, 1981 года рождения, директор ТОО "Жетысуская швейная фабрика "Айсулу";

Алсу Габдракипова, 1989 года рождения, региональный специалист ресурсного центра "Ана үйі";

Гульниса Тулымшакова, 1981, заведующая детского сада №7 "Бөбекжай";

Анар Исаева, 1972 года рождения, председатель КСК "Эльдана";

Айжан Жумадилова, 1980 года рождения, директор средней школы – гимназии №10 им. Ш. Уалиханова;

Азиз Есмаханов, 1982 года рождения, директор ТОО "Бетон-Строй LTD";

Батыр Машеков,1985 года рождения, директор спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва;

Мухтар Ерденов, 1977 года рождения, директор ТОО "Племенной центр "Асыл";

Темірболат Ахажан, 1964 года рождения, председатель Талдыкорганского городского маслихата;

Ануар Бокенов, 1993 года рождения, руководитель директор ПСК "Жер Ана". Читайте также Какой будет погода в последние дни марта в Астане, Алматы и Шымкенте Кто проходит в маслихаты Туркестана и Усть-Каменогорска по одномандатным округам Возможна засуха: синоптики обратились к казахстанским фермерам

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