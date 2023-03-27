Кто проходит в маслихаты Жезказгана, Кокшетау и Талдыкоргана по одномандатным округам
Фото: Zakon.kz
Территориальные избирательные комиссии оглашают результаты выборов. Списки победивших на выборах в депутаты маслихата по одномандатным округам публикует Zakon.kz.
Жезказган
- Үсен Есен, 1993 года рождения, директор Yessen city, партия Amanat;
- Мейрам Мусилов, 1981 года рождения, директор ТОО ПМК-2011, партия Amanat;
- Раушан Капарова 1975 года рождения, руководитель Жезказганский историко-археологический музейный выставочный зал, партия Amanat;
- Нурдаулет Рахай, 1966 года рождения, начальник цеха, ЦЖГЭС ПЭС ТОО "Kazakhmys Distribution", партия Amanat;
- Ринат Умирбеков,1986 года рождения, заместитель директора филиала НАО "Государственная корпорация" Правительство для граждан " области Ұлытау", партия Amanat;
- Мурагер Шаяхметов, 1992 года рождения, член правления, Корпорация Казахмыс, самовыдвиженец;
- Амир Рустемов,1990 года рождения, предприниматель ИП "Рустемов", партия Amanat;
- Едиге Нурмаганбетов, 1995 года рождения, специалист Корпорация Казахмыс, самовыдвиженец;
- Роза Рымбаева,1985 года рождения, предприниматель, партия Amanat;
- Мейрамкуль Есжанова, 1991 года рождения, предприниматель, партия Amanat;
- Александр Шлехт, 1983 года рождения, сталевар ЛМЗ, самовыдвиженец;
- Турсынай Ибадатова, 1979 года рождения, зам.директора ТОО "ПИК "Ютария ltd", партия Amanat;
- Ануар Альсеитов, 1975 года рождения, предприниматель, партия Amanat;
Кокшетау
- Мереке Джусупов, 1970 года рождения, директор Акмолинской областной детско-юношеской спортивной школы, Народная партия Казахстана;
- Дастан Акимов, 1985 года рождения, начальник службы АО "Altyntau Kokshetau", партия Amanat;
- Гулаим Есенова, 1966 года рождения, руководитель адвокатской конторы "Yessenova Low Group" , партия Amanat;
- Руслан Макишев, 1976 года рождения, генеральный директор ГКП на ПХВ "Кокшетау Жылу", партия Amanat;
- Жанат Жакупов, 1986 года рождения, исполнительный директор Корпоративный фонд "Будущее в наших руках", партия Respubliсa;
- Ерсаин Жаксылыков, 1987 года рождения, директор ТОО "Гормолзавод", ДПК "Ак Жол";
- Рамазан Мукатаев, 1972 года рождения, председатель ОЮЛ "Союз лиц с инвалидностью Акмолинской области "Бірлік", партия Amanat;
- Галия Сабатаева, 1964 года рождения, главный врач “Городская поликлиника”, партия Amanat;
- Фаим Джумабеков, 1987 года рождения, директор ТОО "Уasin 2020", партия Amanat; "(ОО "Партия "Amanat").
- Канат Сердалин, 1989 года рождения, директор ТОО "Алуа-Строй", ДПК "Ак Жол";
- Ерлан Хасенов, 1988 года рождения, индивидуальный предприниматель, самовыдвиженец;
- Олег Топорков, 1971 года рождения, директор ТОО "Кокше-Тазалык", партия Amanat;
- Рустем Туржанов, 1968 года рождения, директор ТОО "ЭнергоПромТехно", самовыдвиженец;
- Зауреш Нурумова,1965 года рождения, председатель Кокшетауского филиала партии Amanat, партия Amanat;
- Дәулетхан Тоқтарұлы, 1985 года рождения, управляющий директор Кокшетау Транстелеком", партия Amanat;
- Алибек Сергалиев, 1989 года рождения, директор ИП "Сергалиев", самовыдвиженец;
- Нурлан Сейдалин, 1993 года рождения, заместитель директора ТОО "Фирма СейНур", партия Amanat;
Талдыкорган
- Ибрай Даутов, 1986 года рождения, руководитель медицинского центра "Құрақты";
- Матвей Шведин, 1988 года рождения, председатель ОО "Волонтерский центр "Lider.kz";
- Галия Молдаханова, 1966 года рождения, заведующая ГККП "Ясли-сад №5";
- Шалкар Оразбаев, 1975 года рождения, директор детской музыкальной школы им. Н.Тлендиева;
- Владимир Кауысбеков, 1980 года рождения, директор ТОО "Талдықорған Көркейту";
- Жамал Нурлыбаева Нуратаевна, 1971 года рождения, директор КГУ "Средняя школа №2";
- Анарбек Монгол, 1979 года рождения, директор ГКП на ПВХ "Областная больница города Талдыкорган";
- Роза Акжаркенова, 1961 года рождения, председатель ОО "Ерлік";
- Жарылкасын Болатулы, 1981 года рождения, директор ТОО "Жетысуская швейная фабрика "Айсулу";
- Алсу Габдракипова, 1989 года рождения, региональный специалист ресурсного центра "Ана үйі";
- Гульниса Тулымшакова, 1981, заведующая детского сада №7 "Бөбекжай";
- Анар Исаева, 1972 года рождения, председатель КСК "Эльдана";
- Айжан Жумадилова, 1980 года рождения, директор средней школы – гимназии №10 им. Ш. Уалиханова;
- Азиз Есмаханов, 1982 года рождения, директор ТОО "Бетон-Строй LTD";
- Батыр Машеков,1985 года рождения, директор спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва;
- Мухтар Ерденов, 1977 года рождения, директор ТОО "Племенной центр "Асыл";
- Темірболат Ахажан, 1964 года рождения, председатель Талдыкорганского городского маслихата;
- Ануар Бокенов, 1993 года рождения, руководитель директор ПСК "Жер Ана".
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