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Роуминг с Казахстаном отменит Россия

Роуминг с Казахстаном отменит Россия Фото: pixabay
К 2025 году Россия отменит сотовый роуминг с Казахстаном, Кыргызстаном и Арменией, сообщает Zakon.kz.

По информации "Ведомостей", об отмене роуминга говорится в приложении к запросу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), направленном в адрес всех крупных мобильных операторов союзных государств и Минэкономразвития России 16 марта 2023 г.

Документ есть в распоряжении российского издания, его подлинность подтвердили источники в двух операторах большой четверки.

Ранее Еврокомиссия предложила в рамках соглашения об ассоциации Евросоюза (ЕС) и Украины обеспечить приезжающих в европейское сообщество украинцев бесплатным роумингом.

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