Роуминг с Казахстаном отменит Россия

К 2025 году Россия отменит сотовый роуминг с Казахстаном, Кыргызстаном и Арменией, сообщает Zakon.kz.

По информации "Ведомостей", об отмене роуминга говорится в приложении к запросу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), направленном в адрес всех крупных мобильных операторов союзных государств и Минэкономразвития России 16 марта 2023 г.

Документ есть в распоряжении российского издания, его подлинность подтвердили источники в двух операторах большой четверки.

Ранее Еврокомиссия предложила в рамках соглашения об ассоциации Евросоюза (ЕС) и Украины обеспечить приезжающих в европейское сообщество украинцев бесплатным роумингом.