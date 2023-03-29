Об удешевлении жилья для казахстанцев высказался Токаев

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Выступая 29 марта 2023 года на первой сессии Парламента нового созыва, глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что Правительство должно выработать новые подходы к решению вопроса об удешевлении жилья для наших граждан, желающих поселиться в приграничных районах, сообщает Zakon.kz.

По его словам, важную роль призван сыграть Градостроительный кодекс, который систематизирует и кардинально улучшит политику в отрасли. "Также требуется обратить внимание на модернизацию и создание инженерной, социальной инфраструктуры. На мой взгляд, это важная стратегическая задача. У нас 65 приграничных районов, и, к сожалению, социально-экономическое положение многих из них находится на низком уровне". Касым-Жомарт Токаев Иногда, как отметил президент, "это связано с экономическими факторами, а порой – с неэффективным административно-территориальным делением". "Учитывая стратегическую важность данных районов, в рамках разрабатываемой по моему поручению Концепции развития сельских территорий следует предусмотреть конкретные меры по развитию приграничных территорий. Главная цель – снизить отток населения, создать комфортные условия для жизни людей, придать новый импульс экономическому развитию приграничных районов". Касым-Жомарт Токаев Читайте также Как в Актобе помогают осужденным, состоящим на учете в службе пробации Казахстан вводит запрет на вывоз нефтепродуктов за пределы ЕАЭС О страхе министров принимать решения заявил Токаев

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