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В Узбекистане команда телеканала извинилась за то, что назвала Каракалпакстан областью

жители Каракалпакстана Фото: wikimedia
Телеканал Yoshlar извинился за то, что ранее в одном из репортажей была допущена "техническая ошибка" – Республику Каракалпакстан назвали областью. Позже в эфир вышла передача с исправленным названием, сообщает Zakon.kz.

Команда телеканала Yoshlar принесла извинения за допущенную ошибку в программе "Биз томонларда". В сюжете, который вышел 28 марта, место репортажа было подписано как Qoraqalpoq viloyati ("Каракалпакская область"), сообщает Gazeta.uz.

"Из-за технической ошибки в процессе монтажа название Республики Каракалпакстан было указано неверно. Мы, команда телеканала Yoshlar, приносим свои извинения большому количеству телезрителей за эту грубую ошибку. В отношении виновных сейчас принимаются необходимые меры".Команда телеканала Yoshlar

Позже на телеканале показали повтор передачи с исправленным названием "Республика Каракалпакстан".

Каракалпакстан является суверенной республикой в составе Узбекистана. Он занимает 40% территории Узбекистана.

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