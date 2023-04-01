Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали казахстанские сейсмологи
Фото: Zakon.kz
Подземные толчки произошли в 280 км на юг от Алматы на территории Китая, сообщает Zakon.kz.
Как сообщают сейсмологи, землетрясение произошло 1 апреля 01 час 52 минуты по времени Алматы. Эпицентр колебаний находился на территории Китая.
- Энергетический класс землетрясения 11.0.
- Магнитуда MPV 5.1.
- Глубина 10 км.
- Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.
Накануне землетрясение магнитудой 6,3 зарегистрировано на побережье Чили. Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.
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