Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали казахстанские сейсмологи

Фото: Zakon.kz

Подземные толчки произошли в 280 км на юг от Алматы на территории Китая, сообщает Zakon.kz.

Как сообщают сейсмологи, землетрясение произошло 1 апреля 01 час 52 минуты по времени Алматы. Эпицентр колебаний находился на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 11.0.

Магнитуда MPV 5.1.

Глубина 10 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет. Накануне землетрясение магнитудой 6,3 зарегистрировано на побережье Чили. Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало. Читайте также Больше ста килограмм наркотиков нашли в гараже жителя Актобе

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