Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир Спорт Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Бибисара Асаубаева снова стала лидером Гран-При Индии

Шахматы Гран-При Индия Фото: Instagram/bibisarachess
Двукратная чемпионка мира, казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева одержала четвертую победу на третьем этапе Гран-При в Нью-Дели, что позволило ей вернуться в список лидеров данного турнира, сообщает Zakon.kz.

Olimpbet ценит своих клиентов и поддерживает отечественный футбол. Ставьте на казахстанские матчи и выигрывайте! Автомобили, денежные призы, премиальная техника – в новой щедрой акции от Olimpbet "Гонка за Camry".

В шестом раунде Бибисара Асаубаева черными фигурами переиграла известную российскую шахматистку Полину Шувалову. Это победа стала четвертой для казахстанки на данных соревнованиях. Набрав в свой актив 4 балла, Бибисара догнала лидера турнирной таблицы, китаянку Чжу Цзиньэр, которая пока идет без поражений.

1 апреля Бибисара Асаубаева сыграет с опытной индийской шахматисткой Хампи Конеру, которая является чемпионкой Азии.

Асабауева на этих соревнованиях проиграла только одну партию, она уступила россиянке Александре Горячкиной. Также, на счету Бибисары есть победы над Нино Батсиашвили (Грузия), Рамешбабу Вайшали и Харикой Дроновалли (оба из Индии).    

Читайте также

Стала известна соперница Рыбакиной по финалу Miami Open и время начало этого матча

Никита Абдрахманов принес Казахстану второе "золото" на юношеском ЧМ-2023 по тяжелой атлетике

Куандык Шынасилов
Бибисара Асаубаева
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Баян Алагузова опубликовала фото с беременной дочерью
Баян Алагузова опубликовала фото с беременной дочерью
Какие изменения ждут казахстанцев с апреля 2023 года
Какие изменения ждут казахстанцев с апреля 2023 года
курсы валюта, деньги
Доллар подрос на торгах 31 марта
Уголовное дело завели против предполагаемых сепаратистов из Петропавловска
Уголовное дело завели против предполагаемых сепаратистов из Петропавловска
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления