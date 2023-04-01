Бибисара Асаубаева снова стала лидером Гран-При Индии

Двукратная чемпионка мира, казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева одержала четвертую победу на третьем этапе Гран-При в Нью-Дели, что позволило ей вернуться в список лидеров данного турнира, сообщает Zakon.kz.

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В шестом раунде Бибисара Асаубаева черными фигурами переиграла известную российскую шахматистку Полину Шувалову. Это победа стала четвертой для казахстанки на данных соревнованиях. Набрав в свой актив 4 балла, Бибисара догнала лидера турнирной таблицы, китаянку Чжу Цзиньэр, которая пока идет без поражений.

1 апреля Бибисара Асаубаева сыграет с опытной индийской шахматисткой Хампи Конеру, которая является чемпионкой Азии.

Асабауева на этих соревнованиях проиграла только одну партию, она уступила россиянке Александре Горячкиной. Также, на счету Бибисары есть победы над Нино Батсиашвили (Грузия), Рамешбабу Вайшали и Харикой Дроновалли (оба из Индии).