В лидеры чемпионата КПЛ-2023 сенсационно вышел "Кызыл-Жар" из Петропавловска

Североказахстанский футбольный клуб "Кызыл-Жар" не потерпев ни одного поражения за стартовые 4 тура, возглавил турнирную таблицу республиканского первенства среди команд Премьер-лиги, сообщает Zakon.kz.

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"Кызыл-Жар" единственная команда в чемпионате, которая не потерпела ни одного поражения в новом сезоне, одержав 4 победы в 4-х возможных. Тем более последняя виктория была одержана над главным фаворитом нынешнего турнира - "Актобе", причем на его поле, и с солидным показателем 3:1. После данного успеха подопечные Али Алиева единолично возглавили таблицу чемпионата КПЛ-2023, у них 12 баллов.





Центральный матч всего 4-го тура прошел в столице, где одноименная "Астана" переиграла "Ордабасы" из Шымкента - 2:0, благодаря Марину Томасову и Мамаду Мбоджи (автогол).





Осечкой "Актобе" и "Ордабасы" воспользовался костанайский "Тобол", который сыграл вничью с "Жетысу" из Алматинской области - 1:1, и с 10-ю очками выбрался на второе место таблицы.





Остальные результаты 4-го тура выглядят следующим образом:

"Каспий" - "Кайсар" 1:3.

"Шахтер" - "Кайрат" 1:1.

"Аксу" - Мактаарал" 2:1.

"Атырау" - "Окжетпес" 0:4.





Матчи пятого тура состоятся 8 и 9 апреля, где центральным поединком будет противостояние в Шымкенте. Южане примут на своей арене серебряного призера прошлого чемпионата КПЛ - "Актобе".

Не менее важный матч пройдет в Костанае, где "Тобол" протестирует действующего чемпиона страны - "Астану".