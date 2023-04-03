Какие рабочие места будет субсидировать государство
Фото: Zakon.kz
Минтруда подготовило проект постановления правительства "Об утверждении перечня субсидируемых рабочих мест, требований к лицам, трудоустраиваемым на субсидируемые рабочие места, размер и сроки субсидирования их заработной платы", сообщает Zakon.kz.
В частности, государство будет субсидировать:
- Общественные работы – на срок не более 12 месяцев в размере не менее 20 МРП (69 000 тенге) за место;
- Социальные рабочие места – субсидируются частично, на срок не более 12 месяцев, 35 % от установленного размера заработной платы, но не более 20 МРП;
- Молодежная практика – субсидируется полностью, на срок не более 12 месяцев, в размере 30 МРП (103 500 тенге);
- Проект "Первое рабочее место" – на срок не более 18 месяцев, 30 МРП;
- Проект "Контракт поколений" – не более 6 месяцев, 30 МРП;
- Проект "Серебряный возраст" – частично субсидируется, на срок не более 36 месяцев. За первый год работы (с 1 по 12 месяцев):
- 70% от установленного размера заработной платы, но не более 30 МРП
За второй год работы:
- 65% от установленного размера заработной платы, но не более 30 МРП
За третий год работы:
- 60% от установленного размера заработной платы, но не более 30 МРП.
Планируется, что постановление будет введено в действие с 1 июля 2023 года.
Документ размещен на сайте Открытые НПА до 17 апреля.
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