Какие рабочие места будет субсидировать государство

Минтруда подготовило проект постановления правительства "Об утверждении перечня субсидируемых рабочих мест, требований к лицам, трудоустраиваемым на субсидируемые рабочие места, размер и сроки субсидирования их заработной платы", сообщает Zakon.kz.

В частности, государство будет субсидировать:

Общественные работы – на срок не более 12 месяцев в размере не менее 20 МРП (69 000 тенге) за место;

– на срок не более 12 месяцев в размере не менее 20 МРП (69 000 тенге) за место; Социальные рабочие места – субсидируются частично, на срок не более 12 месяцев, 35 % от установленного размера заработной платы, но не более 20 МРП;

– субсидируются частично, на срок не более 12 месяцев, 35 % от установленного размера заработной платы, но не более 20 МРП; Молодежная практика – субсидируется полностью, на срок не более 12 месяцев, в размере 30 МРП (103 500 тенге);

– субсидируется полностью, на срок не более 12 месяцев, в размере 30 МРП (103 500 тенге); Проект "Первое рабочее место" – на срок не более 18 месяцев, 30 МРП;

– на срок не более 18 месяцев, 30 МРП; Проект "Контракт поколений" – не более 6 месяцев, 30 МРП;

– не более 6 месяцев, 30 МРП; Проект "Серебряный возраст" – частично субсидируется, на срок не более 36 месяцев. За первый год работы (с 1 по 12 месяцев):

– частично субсидируется, на срок не более 36 месяцев. За первый год работы (с 1 по 12 месяцев): 70% от установленного размера заработной платы, но не более 30 МРП

За второй год работы:

65% от установленного размера заработной платы, но не более 30 МРП

За третий год работы:

60% от установленного размера заработной платы, но не более 30 МРП.

Планируется, что постановление будет введено в действие с 1 июля 2023 года.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 17 апреля.