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Какие рабочие места будет субсидировать государство

Какие рабочие места будет субсидировать государство Фото: Zakon.kz
Минтруда подготовило проект постановления правительства "Об утверждении перечня субсидируемых рабочих мест, требований к лицам, трудоустраиваемым на субсидируемые рабочие места, размер и сроки субсидирования их заработной платы", сообщает Zakon.kz.

В частности, государство будет субсидировать:

  • Общественные работы – на срок не более 12 месяцев в размере не менее 20 МРП (69 000 тенге) за место;
  • Социальные рабочие места – субсидируются частично, на срок не более 12 месяцев, 35 % от установленного размера заработной платы, но не более 20 МРП;
  • Молодежная практика – субсидируется полностью, на срок не более 12 месяцев, в размере 30 МРП (103 500 тенге);
  • Проект "Первое рабочее место" – на срок не более 18 месяцев, 30 МРП;
  • Проект "Контракт поколений" – не более 6 месяцев, 30 МРП;
  • Проект "Серебряный возраст" – частично субсидируется, на срок не более 36 месяцев. За первый год работы (с 1 по 12 месяцев):
  • 70% от установленного размера заработной платы, но не более 30 МРП

За второй год работы:

  • 65% от установленного размера заработной платы, но не более 30 МРП

За третий год работы:

  • 60% от установленного размера заработной платы, но не более 30 МРП.

Планируется, что постановление будет введено в действие с 1 июля 2023 года.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 17 апреля.

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