Как решение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти отразится на фондовых рынках

Пошли в рост акции энергетических компаний в Европе, а также на премаркете в США, где технологические гиганты находятся в красной зоне, сообщает Zakon.kz.

ОПЕК+ объявила о неожиданном сокращении добычи нефти более чем на 1 млн баррелей в день, отказавшись от предыдущих заверений в том, что это сохранит стабильные поставки, и создав новый риск для мировой экономики.

Это значительное сокращение для рынка, где, несмотря на недавние колебания цен, предложение во второй половине года оставалось ограниченным. Фьючерсы на нефть взлетели на целых 8% в Нью-Йорке в понедельник, в то время как цены на бензин также выросли, усилив инфляционное давление, которое может вынудить центральные банки по всему миру дольше удерживать процентные ставки на высоком уровне, пишет Bloomberg.

Издание также отмечает, что доходность двухлетних казначейских облигаций подскочила на 7 базисных пунктов. Акции энергетических компаний выросли в Европе, а также на премаркете в США. Тем не менее, более широкие фондовые рынки были приглушены - фьючерсы на американские индексы основном снижались.

Чем все это может грозить фондовым рынкам? Прежде всего инвесторы понимают, что при подобном раскладе, где явно прослеживается инфляционное давление, на "голубиную" риторику Федрезерва вряд ли можно рассчитывать.

Еще на прошлой неделе вероятность того, что ФРС в мае не поднимет ставку и оставит ее на уровне 4,75 – 5,00 годовых составляла 83,2%. Однако буквально за выходные настроения инвесторов кардинально поменялись. 60,4% вероятность повышения ставки еще на 25 базисных пунктов. И только 39,6% ставят на "голубиную" политику ФРС. Скорее всего вероятность поменяется еще сегодня, когда в США наступит новый день.

Фото: Александр Сергеев



Аналитики прогнозируют, что закончившийся первый квартал был очень даже неплохим для рынков. Однако в JPMorgan предрекают, что он, вероятно, стал высшей точкой для рынка американских акций в этом году. По словам главного стратега по глобальным рынкам JPMorgan Марко Колановича, ралли фондового рынка, начавшееся в середине октября и продлившееся до первого квартала 2023 г., близится к концу.



За квартал Dow Jones остался примерно на том же уровне, NASDAQ — вырос на 16,2%, S&P 500 — на 6,4%. За март индексы показывают увеличение на 1,5%, 6,2% и 3% соответственно.

За минувшую неделю основные американские индексы резко выросли на 3,22 – 3,48%. Инвесторы положительно оценили вышедшую макростатистику.

Так, индекс цен на личное потребление (PCE) в феврале составил 5% в годовом выражении при прогнозе в 5,1%. Этот показатель является индикатором инфляции Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Также доходы населения США в феврале выросли лучше ожиданий — на 0,3% по сравнению с январем, прогнозировалось увеличение на 0,2%. А вот расходы поднялись слабее прогноза, на 0,2% вместо 0,3%. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в марте снизился до 62 пунктов с февральских 67 пунктов. Эксперты ожидали снижения показателя до 63,2 пункта.

Индексы начала отрастать с позапрошлой пятницы (23 марта), когда стало известно, что холдинг First Citizens Bank & Trust Company выкупают обанкротившийся в США банк SVB. Напомним, в этот же день министр финансов США Джанет Йеллен объявила о созыве внепланового заседания Совета по надзору за финансовой стабильностью (FSOC), который был создан после финансового кризиса 2008 года для оказания помощи правительству в борьбе с угрозами финансовой стабильности.

После заседания FSOC опубликовал короткое заявление после закрытия рынка, в котором говорилось, что, "несмотря на то, что некоторые учреждения испытывают стресс, банковская система США остается надежной и устойчивой".

Фото: finviz

В пятницу на момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones подорожал на 1,26%,

Индекс S&P 500 подорожал на 1,44%,







Фото: Александр Сергеев

Индекс NASDAQ Composite подорожал на 1,74%.

Фото: Александр Сергеев

Марко Коланович посоветовал инвесторам не поддаваться искушению покупать акции на падении, поскольку американский фондовый рынок с этого момента, по его мнению, будет снижаться.

Согласно последнему опросу Bloomberg, эксперты в среднем прогнозируют, что индекс S&P 500 на конец года достигнет 4 050 пунктов.

Самый негативный прогноз дали аналитики банка Barclays: они ожидают падения индекса более чем на 6% от текущих уровней — до 3725 пунктов к концу 2023 г.

В свою очередь биржевой аналитик Евгений Коган, объясняя пессимизм своих коллег срезу несколькими моментами.

"Во-первых, до целевого показателя регулятора в 2% еще далеко. Более того, неожиданное решение ряда стран ОПЕК поддержать РФ и также сократить, начиная с мая 2023-го, производство нефти на 1 миллион баррелей/сутки уже привело на утро сегодня (3 апреля) к взрывному росту цен на нефть". Евгений Коган

К слову, на момент написания статьи 15.50 по времени Астаны стоимость барреля нефти подскочила до 82,28 доллара или на +5%. А это может только подстегнуть инфляцию.

Во-вторых, как считает аналитик, несмотря на массовые увольнения в секторе IT, рынок труда остается перегретым. В-третьих, стабилизация банковского сектора открывает дорогу к минимум еще одному повышению ставки. И, в-четвертых, огоньку могут добавить квартальные отчеты. По данным Refinitiv, как отмечает Коган, прибыль компаний, входящих в индекс S&P 500, в первом квартале сократится на 5%, а во втором квартале может потерять около 3,9%.

В свою очередь аналитик Alpari Анна Бодрова прогнозирует, что ближе к открытию основной сессии рынок пробует расти. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в понедельник балансирует в невесомости.





"На дневном графике торгов индексом S&P 500 реализуется возможность повышения к 4 117 п. После того, как цель будет отработана, проявится шанс для понижения к 4 035 п." Анна Бодрова

По ее мнению, "быкам" вполне удалась их атака, и настрой на краткосрочную перспективу выглядит вполне уверенным. Эта неделя будет короткой - на финал недели приходится Страстная пятница в католическом мире, которая предшествует Пасхе. Биржевая активность замедлится.

В заключение отметим, что сегодня все следят за ралли в нефти, что явно улучшает рыночный сентимент. Цены на газ, напротив, идут вниз.

Корпоративный календарь на этой неделе более спокойный, но в следующую пятницу отчитываются за 1 квартал банковские гиганты JPMorgan Chase, Wells Fargo и Citigroup.