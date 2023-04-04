Юлия Путинцева начала грунтовый сезон с победы над экс-третьей ракеткой мира
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Юлия Путинцева, которые ныне располагается на 47-ой позиции рейтинга WTA одолела Элину Свитолину, которая вернулась после некоторого перерыва из-за рождения дочери. Поединок первого круга закончилась нелегкой победой казахстанки – 6:7 (3:7), 6:2, 6:4. Встреча затянулась на 2 часа и 48 минут.
Далее Путинцева сыграет с россиянкой Екатериной Александровой, 17-ой ракеткой мира. Призовой фонд турнира в Чарльстоне составляет 780 000 долларов США.
Помимо Юлии честь Казахстана на этих состязаниях защищает еще одна теннисистка – Анна Данилина, которая выступает в парных играх. Она в дуэте с испанкой Кристиной Буксой за выход во второй круг встретятся с американской парой Д.Коллинз/Д.Кравчук.