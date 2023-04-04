Как отразится сокращение добычи нефти и повышение ее стоимости на курсе тенге

Сокращение добычи и повышение цен на нефть не будет способствовать значительному укреплению курса тенге, а экономика РК по-прежнему остается чрезмерно зависимой от нефти, передает Zakon.kz.

Главной новостью прошедших двух дней стало заявление стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Это решение принято с целью повысить стоимость цен на нефть, которая с начала года упала на 30%.

Саудовская Аравия, Россия и другие государства-экспортеры нефти ОПЕК+ заявили о намерении сократить добычу нефти примерно на 1,65 млн баррелей в сутки до конца 2023 года.

Министерство энергетики Саудовской Аравии заявило, что сократит добычу на 500 тысяч баррелей в сутки, ОАЭ снизит производство на 144 тысячи, Ирак - на 211 тысяч, Кувейт - на 128 тысяч Оман - на 40 тысяч, и Алжир - на 48 тысяч баррелей в сутки. Сокращение производства начнется в мае и продлится до конца года. Казахстан, как член ОПЕК+, также сократит добычу на 78 тысяч баррелей.

Примечательно, что тенге не слишком бурно отреагировал на эту новость. По данным KASE, в понедельник курс укрепился незначительно – до 450,83 тенге, с 451,71 тенге по итогам торгов в пятницу.

Финансист Арман Бейсембаев полагает, что под влиянием роста цен на нефть курс тенге в перспективе может укрепиться, но незначительно. Поскольку и большого потенциала для "взрывного" увеличения стоимости нефти он не видит.

"Первоначальная реакция есть, но учитывая, что какой-то бурной реакции и бурного роста мы не увидели, я подозреваю, на этом все дело и закончится. Мы видим, что тенге на сегодняшний рост нефти отреагировал более чем сдержанно. Сказать, что мы сильно укрепились, нельзя". Арман Бейсембаев

По его мнению, сильно укрепить нацвалюту никто не даст. Поскольку сильный тенге может повлиять на пополнение бюджета и выручку нефтедобывающих компаний, которые являются основными налоговыми плательщиками в бюджет, и немаловажно, по какому курсу они будут конвертировать свою валютную выручку.

"Поэтому, чем слабее курс будет, тем лучше. При позитивном сценарии, когда нефть будет на хорошем уровне, слишком сильно курс также не укрепится", - пояснил Арман Бейсембаев.

Глава DAMU Capital Management Мурат Кастаев подчеркнул, что решение ОПЕК+ было неожиданным для рынка.

"Это довольно смелое решение, с учетом того, что в последние пару недель на рынке доминировали страхи замедления экономического роста в мире, а возможно, и рецессии в США и еврозоне. Это повлекло за собой снижение цен на нефть и ОПЕК+, по всей видимости, решила подогреть цены. Нефтяные котировки уже отреагировали, так, баррель Brent уже подорожал с 79 до 84 долларов США". Мурат Кастаев

Он убежден, что влияние на курс тенге будет положительным, так как казахстанская экономика по-прежнему остается чрезмерно зависимой от цен на нефть.

По словам Мурата Кастаева, в республиканском бюджете запланирована среднегодовая стоимость нефти в 80 долларов за баррель, и если в феврале-марте цена была ниже, то сейчас цены перейдут в более высокий диапазон.

"Однако в итоге все будет решать баланс спроса и предложения. Если мировая экономика ускорит рост и страхи рецессии отойдут на второй план, то нефтяные котировки повысятся еще больше и вполне могут приблизиться к 100 долларам". Мурат Кастаев

При негативном сценарии, если глобальный экономический рост замедлится и спрос на сырье снизится, то и цены на нефть пойдут вниз. В результате экономика Казахстана будет оставаться чувствительной к колебаниям цен на нефть, пока не будет произведена реальная диверсификация экономики, заключил эксперт.

Подводя итоги, отметим, что принятые ОПЕК+ меры направлены на то, чтобы снизить давление на мировую экономику, в том числе из-за рисков, связанных с банковским кризисом. Добавим, что нынешнее сокращение станет дополнением к объявленному в октябре прошлого года снижению добычи на 2 млн баррелей в день.