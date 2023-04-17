Когда был ниспослан Коран: почему важна ночь предопределения и как ее отыскать

Ночь предопределения – особая священная ночь для всех мусульман, которая наступает с 17 на 18 апреля. Главный имам мечети “Арафат", магистр религиоведения Бауыржан Есмахан рассказал Zakon.kz, что это за день и какое значение он имеет для всех верующих.

По словам имама, ночь могущества или Ляйлатуль Кадр – очень почитаемая и знаменательная ночь для мусульман. Она связана с ниспосланием Корана и считается, что она лучше, чем тысяча месяцев. Мусульмане стремятся провести ее в поклонении и набожности, чтобы получить максимум благословений, прощений и наград от Аллаха.

На вопрос о том, какова историческая и религиозная значимость этой ночи, Бауыржан Есмахан пояснил, что ночь могущества или Лайлатуль Кадр имеет как историческое, так и религиозное значение в исламе.

"Исторически сложилось так, что она знаменует ночь, когда Коран был ниспослан с аль-Лаух аль-Махфуз (Хранимая Скрижаль) на первое небо целиком, а затем Коран ниспосылался ангелом Джабраилем поэтапно в течение двадцати трех лет пророку Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха, по разным событиям и случаям в жизни. Если говорить о религиозном значении, то здесь, к примеру, хватит достоверного хадиса, приведенного в сборнике аль-Бухари, где говорится: Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, сказал: "Кто выстаивал ночную молитву в Ляйлятуль-Кадр, веря в воздаяние и делая это только ради Всевышнего, тому будут прощены предшествовавшие грехи". Главный имам мечети “Арафат", магистр религиоведения Бауыржан Есмахан

Почему эта ночь считается особенной для мусульман

Имам подчеркнул, что в Коране, в суре 97, аят 3, говорится, что Ночь Могущества лучше, чем тысяча месяцев. Это означает, что любые добрые дела, совершенные в эту ночь, записываются Аллахом в намного большем размере, нежели в простые ночи. Тысяча месяцев – это больше 83 лет жизни. Поэтому мусульмане стремятся максимально использовать эту ночь, участвуя в различных актах поклонения.





"Ночь Могущества также знаменательна тем, что она является кульминацией священного месяца Рамадан. Рамадан – это время, когда мусульмане постятся от рассвета до заката и стремятся очиститься духовно. Ляйлатуль Кадр – это вершина этого духовного путешествия и время, когда мусульмане стремятся укрепить свою веру и углубить свою связь с Аллахом", – пояснил имам.

Когда наступает ночь предопределения

Точная дата Ляйлатуль Кадр неизвестна, но считается, что она приходится на одну из нечетных ночей в течение последних десяти дней священного для ислама месяца Рамадан. В Казахстане выбрали 27-ю ночь Рамадана как потенциальную дату и обозначили это в мусульманском календаре. Согласно этому отсчету, в этом году это ночь с 17 на 18-е апреля: с вечера и до рассвета.

"Ряд ученых ислама высказывались, что вероятнее ее (ночи – прим.ред.) наступление именно в эту дату. Но в целом, повторюсь, мусульмане ищут ее самостоятельно в последние 10 ночей Рамадана, с акцентом на нечетные ночи. У этой ночи существуют свои признаки. Она будет не жаркой, не холодной, а средней температуры. Ветер будет умеренной силы. Луна яркая. Сама ночь – светлой. Верующие будут чувствовать особое спокойствие и благодать. И самый важный признак, по мнению ученых, это что утром после нее солнце будет восходить без лучей, диском, будто полная луна. Существуют и другие признаки". Главный имам мечети “Арафат", магистр религиоведения Бауыржан Есмахан

Основные обряды и практики

Некоторые из практик, связанных с этой ночью, включают:

Добровольные молитвы-намазы: мусульманам рекомендуется совершать добровольные молитвы, такие как молитва Таравих, в течение последних десяти ночей Рамадана. Эти молитвы совершаются в дополнение к обязательным молитвам и являются способом испросить прощения и благословения Аллаха.

Чтение Корана: мусульманам также рекомендуется читать Коран в течение всей ночи, вникая во смыслы прочитанного и потом соответственно применять это в своей жизни.

Совершение Зикров и Дуа: Зикр – это поминание Аллаха посредством произнесения определенных фраз. Мусульмане могут совершать Зикры в течение всей ночи, стремясь приблизиться к Аллаху и усилить свою духовную связь. Дуа же – это мольба, обращение к Аллаху по своим нуждам.

Раздача милостыни: мусульманам рекомендуется совершать акты милосердия и доброты, такие как кормление бедных или пожертвования на благотворительные цели. Это способ выразить благодарность Аллаху и помочь нуждающимся.

Просить прощение: мусульмане также ищут прощения в Ночь Могущества, признавая свои грехи и прося Аллаха о прощении и милости. Это способ очиститься духовно.

Перед наступлением ночи предопределения нужно совершить полное омовение , а также избавиться от негативных помыслов. В эту священную ночь следует просить прощения за совершенные грехи, делать тауба (покаяние), вспоминать Пророка Мухаммеда и обращаться к Всевышнему.