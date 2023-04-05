В столице родилась тройня

4 апреля в Астане родилась первая тройня в этом году, сообщает Zakon.kz.

Всего с начала года в Астане на свет появилось более 7 тысяч детей, передает официальный сайт городского акимата.



Две девочки и мальчик. Горожанка поблагодарила врачей Многопрофильной городской больницы №3.

После рождения тройняшек Асель Шонтаева стала многодетной матерью.

В августе прошлого года она переехала с семьей в столицу из Кордайского района Жамбылской области.

Новоиспеченную многодетную маму поздравил с рождением малышей руководитель Управления общественного здравоохранения города Астаны Тимур Муратов.

"Хочу сказать, что здоровье ребенка всегда находится в центре внимания, и в столице с каждым годом растет число жителей, в том числе детей, планируется построить еще два перинатальных центра. На данный момент работают три родильных дома. Кроме того, мы уделяем особое внимание повышению профессионализма кадров. В прошлом году более 800 специалистов получили образование за рубежом из средств местного бюджета. Среди них есть специалисты неонатологи, педиатры", - сказал руководитель Управления.

Ежегодно в этой больнице медицинскую помощь получают более 8 тысяч рожениц. В сутки акушеры принимают 15-25 родов. В год в столице рождается более 33 тысяч детей.







"У нас хорошие показатели за прошлый год: нулевая материнская смертность и самая низкая младенческая смертность. Но нельзя останавливаться на достигнутом. Важно регулярно улучшать качество оказываемых пациентам услуг. Это повышает лояльность не только к учреждению, но и к системе здравоохранения Казахстана в целом", - отметила главный врач Жулдыз Данбаева.

Тройняшки Сания, Самира и Айсултан чувствуют себя хорошо. Врачи ухаживают за малышами и готовят их к выписке.