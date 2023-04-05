Эксперты рассказали о недостатках Социального кодекса РК

Изменения, предлагаемые в Социальном Кодексе РК, касающиеся пенсионных взносов, по словам экспертов, могут негативно отразиться на гражданах и бизнесе, а некоторые новеллы кодекса нуждаются в доработке, сообщает Zakon.kz.

—Проект нового социального кодекса отправлен на рассмотрение главы государства и вступит в силу 1 июля 2023 года. Принятый кодекс содержит в себе пять новелл. Одна из них затрагивает вопросы пенсионного обеспечения.

По данным министерства труда и социальной защиты населения РК, в рамках документа предусматривается увеличение размера базовой пенсии, а также введение дополнительных пенсионных взносов работодателей для будущих пенсионеров с 1 января 2024 года.

Спорные меры

Экономист и бывший глава Ассоциации пенсионных фондов Айдар Алибаев считает, что изменения, внесенные в Социальный кодекс, не решают какие-то фундаментальные социальные задачи. Более того, отдельные меры он считает спорными, а то и вовсе негативными.

Наиболее отрицательное решение, по его мнению — это дополнительные пенсионные взносы для работодателей, которые планируется внедрить с января следующего года.

"Это довольно угнетающе подействует на бизнес. В условиях сегодняшнего перманентного кризиса, когда инфляция зашкаливает за 20%, присутствует тотальная безработица, потребительская картина нищая, зарплаты низкие, то дополнительные проценты, навешивающиеся на работодателя, ударят по бизнесу, который платит налоги". Айдар Алибаев

Он считает, что эта мера спровоцирует уход определенной части бизнеса в серую сферу. Отдельные бизнесмены, отмечает Алибаев, просто перевесят эти дополнительные проценты на своих работников, тем самым ухудшая материальное положение граждан. Таким образом, это одинаково негативно отразится и на бизнесе, и на гражданах.

В Кодексе также предусмотрены нормы, которые позволят вкладчикам управлять своими активами. К примеру, установленный порог достаточности - граждане, как и прежде смогут потратить на лечение и приобретение жилья. А не более 50% пенсионных накоплений, оставшихся после изъятий, или от всей накопленной суммы, вкладчики смогут передать в частное управление.

"С одной стороны это только право, которое дается вкладчикам. С этой точки зрения оно никого ни к чему не принуждает. Поэтому угрозы интересам вкладчика я здесь не вижу. Сегодня суммарные активы ЕНПФ - более 15 трлн тенге. Менее 1% всех средств фонда находятся у частных управляющих компаний. Я думаю, что этой открывающейся возможность мало кто воспользуется, поскольку в ней нет какого-то большого смысла и интереса для граждан", — считает Айдар Алибаев.

Спикер также отметил, что не все вкладчики знают о том, что на ту часть пенсии, которая будет передана в управляющую компанию не будет распространяться государственная гарантия. Это может стать серьезным аргументом против вывода накоплений.

Долги vs. ипотека

По мнению Айдара Алибаева, больше пользы для населения могли бы принести изменения, связанные именно с использованием накоплений сверх порога достаточности, которые сейчас можно потратить на жилье и лечение. Он считает, что не лишним было бы добавить еще одно направление, куда казахстанцы могли направить пенсионные средства.

"У нас огромная, подавляющая закредитованность страны. 8 млн человек имеют задолженность, измеряющуюся в триллионах тенге. Я бы разделил эту задолженность на две части. Примерно 95% — это долги частным банкам по различным кредитам, а оставшаяся часть это задолженность государству со стороны граждан по налогам, которая измеряется в меньших суммах", — говорит Айдар Алибаев.

Он подчеркнул, что в случае, когда человек теряет работу или заболевает, он лишается возможности платить налоги государству и возникает задолженность. В результате гражданам арестовывают счета, появляется ограничение на открытие банковских карт, выезд за границу и прочее.



"При этом у человека могут быть какие-то суммы, которые он накопил в пенсионной системе, и было бы очень здорово если бы таким людям дали возможность этими деньгами или частью этих денег погасить задолженность именно государству, а не частным банкам", — предлагает Айдар Алибаев.

В этом случае, по его мнению, может выиграть государство, поскольку оно законно возвращает долг от граждан, который на сегодняшний день может годами находится "подвешенном" состоянии.

"Выигрывает и сам человек. Он избавляется от ярма на своей шее. Пусть может быть не полностью, а лишь частично. Но таким образом, с него могли бы снять пени, штрафы, аресты, которые отравляют его жизнь. Это была бы приемлемая акция, которая, я думаю, многих бы удовлетворила. Государство бы пополнило бюджет, и люди могли бы открыть банковские счета или возобновить свой бизнес, чтобы не сидеть в серой сфере" . Айдар Алибаев

Он полагает, что такая возможность могла бы появиться у приличной части населения, которая имеет необходимый порог достаточности для изъятия пенсионных накоплений.

Непродуманный подход

Председатель правления ОЮЛ "Союз кризисных центров" Зульфия Байсакова говорит, что Социальный Кодекс носит более декларативный характер, чем от него ожидалось, в том числе и по пенсионным изменениям.

"В пенсионной реформе учитывались только гендерные особенности человека, но не принималось во внимание место проживания. Необходимо все-таки сделать дифференцированный подход к людям, которые работают в сельской местности, или занятым в тяжелом производстве. Этого в кодексе тоже нет. Когда мы поднимаем возраст в равной степени для всех категорий населения, в частности для женщин до определенного возраста, для мужчин до 63, здесь тоже нужен какой-то индивидуальный подход. К примеру, мужчины, работающие на тяжелом производстве, должны выходить раньше на пенсию". Зульфия Байсакова

Комментируя другие статьи социального кодекса РК, Зульфия Байсакова отметила, что до конца не продумана и так называемая цифровая карта семьи.

"Предположим, ребенок рождается с диагнозом или с подозрением на какой-то диагноз, который может привести к инвалидности. Система здравоохранения это указывает в социальной карте. Затем эту информацию "ловит" управление образования, и допустим с 4 лет начинает проводить реабилитационные программы для этого ребенка. А позже, если ему не смогли помочь, он автоматически становится услугополучателем системы социального обеспечения. Этого мы не добились через социальный кодекс", — прокомментировала Зульфия Байсакова.

Эксперт не исключает, что возможно будут принятые дополнительные подзаконные акты. Но в том виде, в котором документ представлен сейчас, он не позволяет решить системные социальные вопросы. При этом, реальная проблема для любых категорий граждан, это как раз отсутствие комплексного подхода в решении различных проблем социального характера.

"К примеру, та же работа по доступности к воде, инфраструктуре, а особенно для людей, проживающих на окраине города. Есть и другие проблемы, мы должны знать о состоянии здоровья каждого члена семьи. Но мне кажется социальный кодекс этого не решит. Снова будет разрозненность, которая ни к чему не приведет. И опять будет вложена куча денег, которая не даст ожидается эффекта", — считает Байсакова.

В заключении отметим, что помимо, указанных новелл в Кодексе предусмотрено усилие адресной и социальной поддержки семей, либерализация рынка труда и много других "привлекательных" для казахстанцев изменений. Осталось дождаться, когда документ подпишет Глава государства. Оценят ли по достоинству казахстанцы "новые" усилия по решению бесчисленных соцпроблем, покажет время.