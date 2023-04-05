С 15 апреля в Казахстане заработают молодежные трудовые отряды
Согласно принятым Правилам, молодежные трудовые отряды создадут в целях обеспечения временного трудоустройства молодежи.
Организуют отряды молодежные ресурсные центры по согласованию с местными исполнительными органами (акиматами) на основании заявок молодежи.
Как подать заявку
Заявку могут подать граждане РК в возрасте от 14 до 35 лет и/или их законные представители в молодежные ресурсные центры одним из следующих способов:
- нарочно;
- на электронный адрес молодежного ресурсного центра, указанный на интернет-ресурсе "EL JASTARY".
Потребуются следующие документы:
- заявление;
- анкета;
- копия документа, удостоверяющего личность;
- письменное согласие одного из родителей либо законных представителей для несовершеннолетних граждан;
- справка о наличии либо отсутствии судимости;
- медицинская справка о состоянии здоровья;
- справка из психоневрологической организации;
- справка из наркологической организации;
- справка из противотуберкулезной организации.
При поступлении более 10 заявок формируются списки для включения в отряд, которые затем направляются в акиматы. При этом отряд комплектуется по одновозрастному принципу с разделением несовершеннолетних и совершеннолетних граждан.
На основе представленных списков акимат издает решение о создании молодежного трудового отряда.
Чем будут заниматься отряды
Молодежные трудовые отряды будут работать в пределах определенной административно-территориальной единицы по следующим направлениям:
- благоустройство улиц, скверов и парков;
- озеленение территорий;
- работа по организации досуговой деятельности, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях;
- иные направления, не противоречащие законодательству Республики Казахстан, на основе потребностей и интересов молодежи.
Продолжительность работы молодежных трудовых отрядов составляет календарный месяц (срок может быть сокращен либо продлен по необходимости). Их деятельность финансируется за счет местных бюджетов.
Акимат заключает с участниками отряда трудовой договор. Оплата труда регулируется Трудовым кодексом и заключенным договором.