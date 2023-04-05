С 15 апреля в Казахстане заработают молодежные трудовые отряды

Министерство информации утвердило Правила создания и мониторинга деятельности молодежных трудовых отрядов, сообщает Zakon.kz.

Согласно принятым Правилам, молодежные трудовые отряды создадут в целях обеспечения временного трудоустройства молодежи.

Организуют отряды молодежные ресурсные центры по согласованию с местными исполнительными органами (акиматами) на основании заявок молодежи.

Как подать заявку

Заявку могут подать граждане РК в возрасте от 14 до 35 лет и/или их законные представители в молодежные ресурсные центры одним из следующих способов:

нарочно;

на электронный адрес молодежного ресурсного центра, указанный на интернет-ресурсе "EL JASTARY".

Потребуются следующие документы:

заявление; анкета; копия документа, удостоверяющего личность; письменное согласие одного из родителей либо законных представителей для несовершеннолетних граждан; справка о наличии либо отсутствии судимости; медицинская справка о состоянии здоровья; справка из психоневрологической организации; справка из наркологической организации; справка из противотуберкулезной организации.

При поступлении более 10 заявок формируются списки для включения в отряд, которые затем направляются в акиматы. При этом отряд комплектуется по одновозрастному принципу с разделением несовершеннолетних и совершеннолетних граждан.

На основе представленных списков акимат издает решение о создании молодежного трудового отряда.

Чем будут заниматься отряды

Молодежные трудовые отряды будут работать в пределах определенной административно-территориальной единицы по следующим направлениям:

благоустройство улиц, скверов и парков;

озеленение территорий;

работа по организации досуговой деятельности, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях;

иные направления, не противоречащие законодательству Республики Казахстан, на основе потребностей и интересов молодежи.

Продолжительность работы молодежных трудовых отрядов составляет календарный месяц (срок может быть сокращен либо продлен по необходимости). Их деятельность финансируется за счет местных бюджетов.

Акимат заключает с участниками отряда трудовой договор. Оплата труда регулируется Трудовым кодексом и заключенным договором.