Глава МЧС о заявлениях на увольнение пилотов "Казавиаспас": Придется компенсировать обучение

Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин 5 апреля в кулуарах Мажилиса прокомментировал ситуацию с массовыми заявлениями на увольнение пилотов "Казавиаспас", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что сейчас проводится служебное расследование по всем заявлениям. Их, по информации министра, было 23. Юрий Ильин пообещал, что результаты проверки не заставят себя долго ждать.

"Требования и недовольства были связаны и с заработной платой, но хочу сказать: тот летный состав, который в том числе указывался, они все получали заработную плату, неплохие денежные средства и за полеты: если не раскрывая никого, то за год доходы пилотов, которые в том числе и писали, более 20 млн тенге. В гражданской авиации, в том числе и структурных подразделениях Минобороны, я думаю, такими зарплатами не все могут похвастаться". Юрий Ильин

Он отметил, что сотрудники МЧС не всегда работают в благоприятных условиях, на отсутствие которых в том числе жаловались представители "Казавиаспас".

"Не всегда условия проживания или базирования состава должны отвечать пятизвездочным отелям. Будем разбираться по каждому (случаю. – Прим. ред.). То, что многие пилоты заявляют, что "он бог и царь". Бог и царь пилот только во время полета. Он имеет право принимать решение на борту воздушного судна, невзирая на должностных лиц, которые на нем передвигаются. Лететь ему или не лететь из-за технического состояния борта или погодных условий. На земле он такой же сотрудник МЧС, который должен выполнять свои функциональные обязанности". Юрий Ильин

Пока еще никого не уволили. Решения будут приниматься после проведения проверки.



"Кто-то, если изъявит желание, будет уволен. Но должны предупредить, что на них потратили бюджетные средства на обучение, и в соответствии с соглашением, которое заключается между персоналом и администрацией предприятия, этот человек должен компенсировать средства, которые были потрачены на его обучение". Юрий Ильин

Ранее в СМИ сообщалось, что сотрудники "Казавиаспас" написали заявления на увольнения и пожаловались на отсутствие безопасности при проведении полетов.