Какие виды деятельности относятся к креативной индустрии
Фото: Zakon.kz
Министерство культуры и спорта подготовило проект постановления правительства "Об утверждении перечня видов экономической деятельности, относящихся к креативной индустрии", сообщает Zakon.kz.
Так, в перечень видов экономической деятельности, относящихся к креативной индустрии, вошли:
- Организация конференций и торговых выставок.
- Производство ювелирных и аналогичных изделий, бижутерии.
- Деятельность по производству кино-, видеофильмов и телевизионных программ.
- Деятельность музеев.
- Библиотечная деятельность, включая деятельность читальных залов, лекториев, демонстрационных залов.
- Концертная деятельность.
- Деятельность концертных и театральных залов.
- Художественное и литературное творчество.
- Деятельность театров, кукольных театров и цирков.
- Деятельность, способствующая проведению культурно-зрелищных мероприятий.
- Деятельность исторических мест и зданий и аналогичных туристических достопримечательностей.
- Деятельность в сфере звукозаписи и издания музыкальных произведений, производство музыкальных инструментов.
- Деятельность в области архитектуры, за исключением объектов атомной промышленности и атомной энергетики.
- Специализированная дизайнерская деятельность.
- Деятельность информационных агентств, радиовещание, деятельность по созданию и трансляции телевизионных программ.
- Деятельность в области фотографии.
- Производство декоративных изделий из дерева.
- Разработка программного обеспечения, издание компьютерных игр и ряд других.
Всего в список вошли 47 видов различной деятельности.
Как поясняется, проект направлен на определение субъектов частного предпринимательства, относящихся к креативным индустриям, и реализацию задач, закрепленных в Концепции развития креативных индустрий на 2021-2025 годы.
В частности, планируется увеличить количество субъектов МСП в креативных индустриях в 1,5 раза – с 66 тысяч в 2023 году до 80 тысяч в 2025 году.
Документ размещен на сайте Открытые НПА до 19 апреля.
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