Какие виды деятельности относятся к креативной индустрии

Министерство культуры и спорта подготовило проект постановления правительства "Об утверждении перечня видов экономической деятельности, относящихся к креативной индустрии", сообщает Zakon.kz.

Так, в перечень видов экономической деятельности, относящихся к креативной индустрии, вошли:

Организация конференций и торговых выставок.

Производство ювелирных и аналогичных изделий, бижутерии.

Деятельность по производству кино-, видеофильмов и телевизионных программ.



Деятельность музеев.



Библиотечная деятельность, включая деятельность читальных залов, лекториев, демонстрационных залов.

Концертная деятельность.



Деятельность концертных и театральных залов.

Художественное и литературное творчество.

Деятельность театров, кукольных театров и цирков.

Деятельность, способствующая проведению культурно-зрелищных мероприятий.

Деятельность исторических мест и зданий и аналогичных туристических достопримечательностей.

Деятельность в сфере звукозаписи и издания музыкальных произведений, производство музыкальных инструментов.

Деятельность в области архитектуры, за исключением объектов атомной промышленности и атомной энергетики.

Специализированная дизайнерская деятельность.

Деятельность информационных агентств, радиовещание, деятельность по созданию и трансляции телевизионных программ.

Деятельность в области фотографии.

Производство декоративных изделий из дерева.

Разработка программного обеспечения, издание компьютерных игр и ряд других.

Всего в список вошли 47 видов различной деятельности.

Как поясняется, проект направлен на определение субъектов частного предпринимательства, относящихся к креативным индустриям, и реализацию задач, закрепленных в Концепции развития креативных индустрий на 2021-2025 годы.

В частности, планируется увеличить количество субъектов МСП в креативных индустриях в 1,5 раза – с 66 тысяч в 2023 году до 80 тысяч в 2025 году.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 19 апреля.