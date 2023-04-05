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Какие виды деятельности относятся к креативной индустрии

в Казахстане определили виды деятельности в креативной индустрии Фото: Zakon.kz
Министерство культуры и спорта подготовило проект постановления правительства "Об утверждении перечня видов экономической деятельности, относящихся к креативной индустрии", сообщает Zakon.kz.

Так, в перечень видов экономической деятельности, относящихся к креативной индустрии, вошли:

  • Организация конференций и торговых выставок.
  • Производство ювелирных и аналогичных изделий, бижутерии.
  • Деятельность по производству кино-, видеофильмов и телевизионных программ.
  • Деятельность музеев.
  • Библиотечная деятельность, включая деятельность читальных залов, лекториев, демонстрационных залов.
  • Концертная деятельность.
  • Деятельность концертных и театральных залов.
  • Художественное и литературное творчество.
  • Деятельность театров, кукольных театров и цирков.
  • Деятельность, способствующая проведению культурно-зрелищных мероприятий.
  • Деятельность исторических мест и зданий и аналогичных туристических достопримечательностей.
  • Деятельность в сфере звукозаписи и издания музыкальных произведений, производство музыкальных инструментов.
  • Деятельность в области архитектуры, за исключением объектов атомной промышленности и атомной энергетики. 
  • Специализированная дизайнерская деятельность.
  • Деятельность информационных агентств, радиовещание, деятельность по созданию и трансляции телевизионных программ.
  • Деятельность в области фотографии.
  • Производство декоративных изделий из дерева.
  • Разработка программного обеспечения, издание компьютерных игр и ряд других.

Всего в список вошли 47 видов различной деятельности.

Как поясняется, проект направлен на определение субъектов частного предпринимательства, относящихся к креативным индустриям, и реализацию задач, закрепленных в Концепции развития креативных индустрий на 2021-2025 годы.

В частности, планируется увеличить количество субъектов МСП в креативных индустриях в 1,5 раза – с 66 тысяч в 2023 году до 80 тысяч в 2025 году.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 19 апреля.

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