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СМИ: Казахстан подал иск к партнерам по месторождениям Кашаган и Карачаганак

СМИ: Казахстан подал иск к партнерам по месторождениям Кашаган и Карачаганак Фото: kbv.kz
Иски в международный арбитраж против компаний, которые эксплуатируют два крупных нефтяных месторождения в стране - Кашаган и Карачаганак подало правительство РК, сообщает Zakon.kz

Как пишет Bloomberg по мнению правительства, партнеры по проектам не должны были вычитать расходы в размере $13 млрд. по Кашагану и $3,5 млрд. по Карачаганаку.

Если государство добьется успеха, оно будет получать бóльшую долю доходов от месторождений в соответствии с условиями соглашений о разделе продукции, отмечает агентство.

Разбирательство будет проходить Женеве и Стокгольме, арбитры со стороны правительства уже выбраны. В иске речь идет о событиях с 2010 по 2018 год для Кашагана и с 2010 по 2019 год для Карачаганака. Правительство считает, что компании нарушили тендерные процедуры на обоих проектах и не выполнили в полном объеме работы подрядчиков на Кашагане.

Как отмечает Bloomberg, в Кашаган компании инвестировали более $50 млрд, основными партнерами по проекту являются Shell, Exxon Mobil, государственная национальная компания "КазМунайГаз", Eni и TotalEnergies. Партнеры по Карачаганаку, возглавляемые Shell и Eni, инвестировали в разработку не менее $27 млрд.

Ранее мы писали, что Казахстан требует от NCOC 5,1 млрд долларов.

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