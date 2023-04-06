Казахстанским медикам и фармацевтам с 2023 года поднимут зарплаты

Министерство здравоохранения РК разработало проект соответствующих поправок, сообщает Zakon.kz.

Минздрав разработал проект поправок в Постановление правительства "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий".

Проектом предусмотрено повышение заработной платы медицинских и фармацевтических работников с 1 января 2023 года.



В частности, предлагается с 1 января 2023 года при определении должностных окладов (тарифных ставок) медицинских и фармацевтических работников применять поправочный коэффициент к установленным размерам ДО:

специалистам высшего уровня квалификации (управленческий персонал блока А, основной персонал блока В1, В2) – в размере 3,42 вместо 2,73;

вместо 2,73; специалистам высшего и среднего уровня квалификации (основной персонал блока В3, В4) – в размере 2,34 вместо 2,05.

В пояснительной записке говорится, что данные поправки разработаны во исполнение пункта 83 "Обеспечения к 2023 году уровня заработной платы медицинских работников в 2 раза выше средней заработной платы в экономике" Общенационального плана мероприятий по реализации Послания главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года "Казахстан в новой реальности: время действий", утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 14 сентября 2020 года № 413.

Для реализации инициативы на 2023-2025 годы потребуется бюджетное финансирование в размере 36 480 013,95 тыс. тенге на 17 340 специалистов. Таким образом, ежегодные затраты из бюджета составят 12 160 004,65 тыс. тенге.

Проект будет находиться на публичном обсуждении до 19 апреля 2023 года.

В случае принятия поправок казахстанским медикам пересчитают зарплаты в сторону повышения за уже прошедшие месяцы, считая с 1 января 2023 года.