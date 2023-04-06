Как будет проходить социальная ориентация безработных и студентов

Министерство труда и социальной защиты населения разработало Правила проведения социальной профессиональной ориентации, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок проведения социальной профессиональной ориентации для лиц, ищущих работу, безработных, кандасов, а также студентов и учащихся старших классов общеобразовательных школ, которая возложена на Карьерный центр.

Карьерный центр:

проводит отбор среди частных агентств занятости для социальной профессиональной ориентации лиц, ищущих работу, безработных и кандасов, обратившихся за содействием в трудоустройстве;

по итогам отбора составляет с частным агентством занятости договор о проведении социальной профессиональной ориентации лиц, ищущих работу, на возмездной основе;

на основании рекомендации частного агентства занятости проводит профессиональный отбор участника, который включает диагностику индивидуально-психологических особенностей участника, оценку соответствия его индивидуальных качеств требованиям конкретной профессии и возможности участия в активных мерах содействия занятости.

Карьерный центр и частные агентства занятости:

проводит профессиональное информирование о состоянии рынка труда в регионе, организует семинары, тренинги и встречи с представителями различных профессий;

предоставляет профессиональную консультацию с учетом индивидуальных желаний, психологических особенностей обратившихся лиц и реальной ситуации на рынке труда;

по Электронной бирже труда определяет наличие вакансий и потребность в кадрах по выбранной участником профессии для дальнейшего его трудоустройства;

организует тестирование для определения навыков;

по результатам тестирования и профессионального консультирования готовят рекомендации о необходимости прохождения профессионального отбора;

составляет список лиц для прохождения профессионального обучения;

совместно с организациями технического и профессионального образования, региональными палатами и предприятиями, организациями, учреждениями проводит работу по ознакомлению с процессом подготовки к выбранной участником профессии и рабочим местом выбранной специальности, организует профессиональную адаптацию.

Социальная профессиональная ориентация лиц, ищущих работу и обратившихся за содействием в трудоустройстве, проводится на площадке карьерных центров.

Карьерные центры совместно с частными агентствами занятости, региональными палатами и работодателями организуют ярмарки вакансий для трудоустройства лиц, определившихся с выбором будущей профессии.

Правила также предусматривают, что Карьерный центр информирует и консультирует студентов и учащихся старших классов общеобразовательных школ о состоянии рынка труда, прогнозной потребности экономики в квалифицированных кадрах.

Местные органы в области образования определяют контингент лиц из числа студентов, учащихся старших классов общеобразовательных школ для проведения социальной профессиональной ориентации и представляют в центр занятости населения.

После чего Карьерный центр в соответствии с законодательством о государственном социальном заказе, государственном заказе на реализацию стратегического партнерства, грантах и премиях для неправительственных организаций и государственных закупках проводит отбор среди частных агентств занятости на проведение социальной профессиональной ориентации среди студентов и учащихся старших классов общеобразовательных школ.

По результатам отбора заключает договор с частным агентством занятости на проведение социальной профессиональной ориентации среди студентов и учащихся старших классов общеобразовательных школ области на возмездной основе.

Социальная профессиональная ориентация также проводится в форме встреч, круглых столов и семинаров-тренингов, профессиональных экскурсий и в других формах.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 19 апреля.