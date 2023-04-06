Как бесплатно получить лекарства и изделия медицинского назначения

В Казахстане действуют Правила оказания государственной услуги "Предоставление лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан", сообщает Zakon.kz.

Лекарственные средства, специализированные лечебные продукты, изделия медицинского назначения граждане могут получить по рецептам, выписанным в информационной системе учета амбулаторного лекарственного обеспечения (ИСЛО), воспользовавшить государственной услугой "Предоставление лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан".

Информация о предоставленных лекарственных средствах, специализированных лечебных продуктах, изделиях медицинского назначения поступает через ИСЛО в личный кабинет услугополучателя электронного правительства.

Услуга оказывается двумя способами:

1. В бумажном виде – при непосредственном обращении гражданина в организацию здравоохранения.

При этом для идентификации личности нужно предоставить свое удостоверение личности либо электронный документ из сервиса цифровых документов.

2. В электронном виде – через веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz (далее – портал).

Для получения услуги в электронном виде услугополучатель заходит в свой личный кабинет на портале посредством ЭЦП. Также войти на портал можно по одноразовому паролю, если абонентский номер мобильного телефона услугополучателя "привязан" к учетной записи портала. Далее нужно подать электронную заявку. Сведения о документе, удостоверяющем личность, услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".

Далее осуществляется проверка прикрепления услугополучателя к данному услугодателю (организации здравоохранения).

Обработка запроса осуществляется услугодателем в течение пятнадцати минут с момента поступления запроса в ИСЛО. После чего услугодатель формирует информацию о предоставленных лекарственных средствах, специализированных лечебных продуктах, изделиях медицинского назначения отдельным категориям граждан, либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги. Ответ направляется в "личный кабинет" услугополучателя в форме электронного документа, подписанного ЭЦП уполномоченного лица услугодателя.

Услуга оказывается бесплатно в течение трех часов с момента подачи документов в организацию здравоохранения либо обращения через портал.

График работы:

в организациях здравоохранения – с понедельника по пятницу включительно в соответствии с установленным графиком работы с 9-00 до 18-30 часов с перерывом на обед с 13-00 до 14-30, за исключением субботы, воскресенья и праздничных дней;

на портале – круглосуточно, за исключением технических перерывов, связанных с проведением ремонтных работ (при обращении услугополучателя после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни прием заявок и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляются на следующий за ним рабочий день).

По каким основаниям могут отказать в получении услуги:

1) если установлена недостоверность документа, представленного услугополучателем для получения государственной услуги, и (или) данных (сведений), содержащихся в них;

2) если отсутствует прикрепление к услугодателю, оказывающему предоставление лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан в рамках ГОБМП и (или) в системе ОСМС в амбулаторных условиях.

Кто может воспользоваться услугой

В соответствии с пунктом 2 статьи 200 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» обеспечение лекарственными средствами, медицинскими изделиями, специализированными лечебными продуктами, иммунобиологическими препаратами при оказании медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования осуществляется при оказании:

1) специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в стационарных и стационарозамещающих условиях в соответствии с лекарственными формулярами организаций здравоохранения;

2) первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях в соответствии с утверждаемым уполномоченным органом перечнем лекарственных средств, медицинских изделий для отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями).

Таким образом, воспользоваться услугой могут граждане, состоящие на динамическом учете в организациях здравоохранения по 48 заболеваниям, указанным в Перечне лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями), который утвержден Приказом Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ-75.

Среди них болезни системы кровообращения, дыхания, пищеварения, крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм, эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, костно-мышечной системы и соединительной ткани, нервной системы, ряд психических расстройств, а также некоторые инфекционные заболевания и новообразования.

Специализированные лечебные продукты – это отдельные виды пищевой продукции, которые отвечают требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания" (ТР ТС 027/2012).