Как бесплатно получить лекарства и изделия медицинского назначения
Лекарственные средства, специализированные лечебные продукты, изделия медицинского назначения граждане могут получить по рецептам, выписанным в информационной системе учета амбулаторного лекарственного обеспечения (ИСЛО), воспользовавшить государственной услугой "Предоставление лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан".
Информация о предоставленных лекарственных средствах, специализированных лечебных продуктах, изделиях медицинского назначения поступает через ИСЛО в личный кабинет услугополучателя электронного правительства.
Услуга оказывается двумя способами:
1. В бумажном виде – при непосредственном обращении гражданина в организацию здравоохранения.
При этом для идентификации личности нужно предоставить свое удостоверение личности либо электронный документ из сервиса цифровых документов.
2. В электронном виде – через веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz (далее – портал).
Для получения услуги в электронном виде услугополучатель заходит в свой личный кабинет на портале посредством ЭЦП. Также войти на портал можно по одноразовому паролю, если абонентский номер мобильного телефона услугополучателя "привязан" к учетной записи портала. Далее нужно подать электронную заявку. Сведения о документе, удостоверяющем личность, услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".
Далее осуществляется проверка прикрепления услугополучателя к данному услугодателю (организации здравоохранения).
Обработка запроса осуществляется услугодателем в течение пятнадцати минут с момента поступления запроса в ИСЛО. После чего услугодатель формирует информацию о предоставленных лекарственных средствах, специализированных лечебных продуктах, изделиях медицинского назначения отдельным категориям граждан, либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги. Ответ направляется в "личный кабинет" услугополучателя в форме электронного документа, подписанного ЭЦП уполномоченного лица услугодателя.
Услуга оказывается бесплатно в течение трех часов с момента подачи документов в организацию здравоохранения либо обращения через портал.
График работы:
в организациях здравоохранения – с понедельника по пятницу включительно в соответствии с установленным графиком работы с 9-00 до 18-30 часов с перерывом на обед с 13-00 до 14-30, за исключением субботы, воскресенья и праздничных дней;
на портале – круглосуточно, за исключением технических перерывов, связанных с проведением ремонтных работ (при обращении услугополучателя после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни прием заявок и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляются на следующий за ним рабочий день).
По каким основаниям могут отказать в получении услуги:
1) если установлена недостоверность документа, представленного услугополучателем для получения государственной услуги, и (или) данных (сведений), содержащихся в них;
2) если отсутствует прикрепление к услугодателю, оказывающему предоставление лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан в рамках ГОБМП и (или) в системе ОСМС в амбулаторных условиях.
Кто может воспользоваться услугой
В соответствии с пунктом 2 статьи 200 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» обеспечение лекарственными средствами, медицинскими изделиями, специализированными лечебными продуктами, иммунобиологическими препаратами при оказании медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования осуществляется при оказании:
1) специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в стационарных и стационарозамещающих условиях в соответствии с лекарственными формулярами организаций здравоохранения;
2) первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях в соответствии с утверждаемым уполномоченным органом перечнем лекарственных средств, медицинских изделий для отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями).
Таким образом, воспользоваться услугой могут граждане, состоящие на динамическом учете в организациях здравоохранения по 48 заболеваниям, указанным в Перечне лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями), который утвержден Приказом Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ-75.
Среди них болезни системы кровообращения, дыхания, пищеварения, крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм, эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, костно-мышечной системы и соединительной ткани, нервной системы, ряд психических расстройств, а также некоторые инфекционные заболевания и новообразования.
Специализированные лечебные продукты – это отдельные виды пищевой продукции, которые отвечают требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания" (ТР ТС 027/2012).