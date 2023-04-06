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Токаев принял Верховного муфтия

Токаев принял Верховного муфтия Фото: muftyat.kz
Глава государства принял Верховного муфтия Наурызбая кажы Таганулы, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, в ходе встречи Касым-Жомарт Токаев высказал свои добрые пожелания всем мусульманам нашей страны по случаю священного месяца Рамазан.

Президент был проинформирован о благотворительных акциях, организованных Духовным управлением мусульман Казахстана в разных уголках страны в этот месяц.

Наурызбай кажы Таганулы рассказал о работе муфтията по популяризации ценностей традиционного ислама в обществе и укреплению единства и согласия в стране.

Токаев принял Верховного муфтия

Фото: akorda.kz


По словам Верховного муфтия, ДУМК объявило этот год "Годом ислама и благополучного общества". В его рамках будет проведен ряд важных мероприятий. Также планируется реализация проектов, направленных на обновление национального самосознания и повышение авторитета традиционного ислама.

Глава государства поддержал инициативы муфтията и отметил важность продвижения традиционного ислама в соответствии с духовными и культурными запросами нашего общества.

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