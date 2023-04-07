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Законодательство РК

Возврат объектов нефтегазовой отрасли Казахстану обсудили в правительстве

Смаилов провел очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие, как отмечено на сайте главы правительства, прошло с участием руководства центральных госорганов, Генеральной прокуратуры, АЗРК, АФМ и других ведомств.

"Участники обсудили ход возврата важных инфраструктурных объектов нефтегазовой отрасли в государственную собственность, меры по исключению искусственных монополий на рынке железнодорожных грузоперевозок и механизмы повышения ответственности субъектов рынка транспортировки зерна", – говорится в сообщении.

В заключении премьер-министр отметил важность ускорения процедур по начатым делам и темпов демонополизации ключевых секторов экономики в целом для достижения конкретных экономических результатов в обозримой перспективе.

Ранее Смаилов встретился с гендиректором GE Healthcare (мировой производитель медоборудования) в России и СНГ Еленой Легезиной. В ходе встречи были обсуждены инвестиции в отечественное здравоохранение.

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Анастасия Московчук
Смаилов Алихан Казахстан
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