Возврат объектов нефтегазовой отрасли Казахстану обсудили в правительстве

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие, как отмечено на сайте главы правительства, прошло с участием руководства центральных госорганов, Генеральной прокуратуры, АЗРК, АФМ и других ведомств.

"Участники обсудили ход возврата важных инфраструктурных объектов нефтегазовой отрасли в государственную собственность, меры по исключению искусственных монополий на рынке железнодорожных грузоперевозок и механизмы повышения ответственности субъектов рынка транспортировки зерна", – говорится в сообщении.

В заключении премьер-министр отметил важность ускорения процедур по начатым делам и темпов демонополизации ключевых секторов экономики в целом для достижения конкретных экономических результатов в обозримой перспективе.

Ранее Смаилов встретился с гендиректором GE Healthcare (мировой производитель медоборудования) в России и СНГ Еленой Легезиной. В ходе встречи были обсуждены инвестиции в отечественное здравоохранение.