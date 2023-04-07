Как в Казахстане устанавливают минимальные оптовые цены на социально значимые продукты

Правительство Казахстана постановлением от 28 марта 2023 года утвердило Правила установления минимальной оптовой цены на производимые, ввозимые и реализуемые в Республике Казахстан социально значимые продовольственные товары, сообщает Zakon.kz.

Согласно правилам уполномоченный орган в области регулирования торговой деятельности в целях обеспечения продовольственной безопасности и защиты внутреннего рынка устанавливает минимальные оптовые цены (МОЦ) на срок до 90 календарных дней в течение одного года по определенному социально значимому продовольственному товару на всей территории республики.

При этом в решении уполномоченного органа может предусматриваться исключение для социально значимого продовольственного товара, ввезенного на территорию РК для промышленной переработки, предназначенного исключительно для использования в производстве, в том числе ввезенного по процедуре "свободного склада".

МОЦ устанавливается с учетом результатов сравнительного анализа цен, который проводится уполномоченным органом, в том числе в случае обращения заявителя и по предложению заинтересованных государственных органов.

Заявление содержит следующую информацию:

сведения о заявителе, объеме производства в количественном и стоимостном выражении социально значимого продукта (СЗПТ) в отрасли экономики в течение одного года, непосредственно предшествующего дате подачи заявления, а также объеме производства в количественном и стоимостном выражении СЗПТ производителями, поддержавшими заявление, и их доле в общем объеме производства в РК;

описание и объем производимого, ввозимого или реализуемого на территории республики СЗПТ, в отношении которого предлагается установить МОЦ;

документы о присоединении к заявлению производителей СЗПТ (заверенное письмо о присоединении к заявлению от производителей), производящих существенную часть, но не менее 50% от общего объема производства СЗПТ в РК;

сведения о цене импортируемого аналогичного или непосредственно конкурирующего СЗПТ и его стоимости, обоснование наличия материального ущерба отрасли экономики или угрозы его причинения вследствие ввозимого и реализуемого на территории республики аналогичного или непосредственно конкурирующего продукта, а также предложение о введении МОЦ с указанием ее размера и срока действия.

Обоснование наличия материального ущерба отрасли экономики или угрозы его причинения вследствие ввозимого или реализуемого на территории республики аналогичного или непосредственно конкурирующего социально значимого продукта должно основываться на объективных фактах, которые характеризуют экономическое положение отрасли экономики и должны быть выражены в количественных или стоимостных показателях за годовой период.

При этом представляются статистические данные (в том числе об объеме производства СЗПТ и его реализации, доле на рынке, себестоимости производства, цене, степени загрузки производственных мощностей, занятости производительности труда, размере прибыли, рентабельности производства, объеме инвестиций в отрасль экономики).

Показатели, содержащиеся в заявлении, в целях сопоставимости должны быть использованы в тенге и единых количественных единицах.

В свою очередь уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней с момента поступления заявления проводит сравнительный анализ цен, изучает достаточность и достоверность информации, содержащейся в заявлении.

При поступлении предложения от заинтересованных государственных органов уполномоченный орган в течение трех рабочих дней запрашивает необходимую информацию от органа государственных доходов о стоимости и объемах товаров, ввезенных в Казахстан, в том числе с территории государств – членов Евразийского экономического союза.



После получения необходимой информации от органа государственных доходов проводит сравнительный анализ цен, после чего принимает решение об установлении минимальных оптовых цен или отказе в их установлении, о чем в течение трех рабочих дней уведомляет заявителя или заинтересованный государственный орган.

В документе также представлена формула, по которой рассчитывается минимальная оптовая цена.

При установлении МОЦ ввоз и реализация импортируемого социально значимого продукта на территории РК осуществляются через товарные биржи.