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Суд в Таразе вынес приговор сыновьям мажилисмена Жигули Дайрабаева

сыновей Жигули Дайрабаева вынесли приговор Фото: Zakon.kz
Суд №2 города Тараза рассмотрел уголовное дело в отношении четырех лиц, обвиняемых в мошенничестве. В числе обвиняемых – сыновья депутата от партии "Ауыл" Жигули Дайрабаева: Дидар Молдакалык и Марат Дайрабаев, сообщает Zakon.kz.

Заместитель руководителя Управления сельского хозяйства Жамбылской области Ерлан Кулкеев, предприниматели Дидар Молдакалык и Марат Дайрабаев, а также Елибай Елжан нарушили правила субсидирования.

По данным суда, они получили госсубсидии за приобретенные саженцы клубники "Альбион" (оформив их на крестьянские хозяйства). Часть средств подсудимые похитили путем мошенничества и потратили на личные нужды. Они причинили ущерб государству в размере 550 849 430 тенге.

Прокурор просил суд приговорить Дайрабаева и Молдакалыка к 5 годам лишения свободы условно, Ерлану Кулкееву – 6 лет, Елибаю Елжану – 5 лет с конфискацией имущества.


"Подсудимые вину не признали, просили их оправдать. Отягчающим обстоятельством суд признал у Кулкеева нарушение принятой им присяги. К смягчающим обстоятельствам отнес отсутствие судимостей и наличие у Кулкеева, Дайрабаева и Молдакалыка малолетних детей".Пресс-служба Жамбылского областного суда

Суд приговорил Молдакалыка и Дайрабаева к 5 годам лишения свободы условно с установлением пробационного контроля, а также с конфискацией имущества и лишением права занимать руководящие должности в организациях любой формы собственности.

Ерлана Кулкеева приговорили к 6 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Елибая Елжана приговорили к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества, с лишением права занимать руководящие должности в организациях любой формы собственности.

Приговор в законную силу не вступил.

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