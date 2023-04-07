Суд в Таразе вынес приговор сыновьям мажилисмена Жигули Дайрабаева

Суд №2 города Тараза рассмотрел уголовное дело в отношении четырех лиц, обвиняемых в мошенничестве. В числе обвиняемых – сыновья депутата от партии "Ауыл" Жигули Дайрабаева: Дидар Молдакалык и Марат Дайрабаев, сообщает Zakon.kz.

Заместитель руководителя Управления сельского хозяйства Жамбылской области Ерлан Кулкеев, предприниматели Дидар Молдакалык и Марат Дайрабаев, а также Елибай Елжан нарушили правила субсидирования.

По данным суда, они получили госсубсидии за приобретенные саженцы клубники "Альбион" (оформив их на крестьянские хозяйства). Часть средств подсудимые похитили путем мошенничества и потратили на личные нужды. Они причинили ущерб государству в размере 550 849 430 тенге.

Прокурор просил суд приговорить Дайрабаева и Молдакалыка к 5 годам лишения свободы условно, Ерлану Кулкееву – 6 лет, Елибаю Елжану – 5 лет с конфискацией имущества.





"Подсудимые вину не признали, просили их оправдать. Отягчающим обстоятельством суд признал у Кулкеева нарушение принятой им присяги. К смягчающим обстоятельствам отнес отсутствие судимостей и наличие у Кулкеева, Дайрабаева и Молдакалыка малолетних детей". Пресс-служба Жамбылского областного суда

Суд приговорил Молдакалыка и Дайрабаева к 5 годам лишения свободы условно с установлением пробационного контроля, а также с конфискацией имущества и лишением права занимать руководящие должности в организациях любой формы собственности.

Ерлана Кулкеева приговорили к 6 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.



Елибая Елжана приговорили к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества, с лишением права занимать руководящие должности в организациях любой формы собственности.

Приговор в законную силу не вступил.