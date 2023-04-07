Семь процентов дохода ФНБ "Самрук-Қазына" отдадут Общественному фонду "Қазақстан халқына"

Утверждены Правила выделения Общественному фонду "Қазақстан халқына" средств в размере не менее семи процентов от чистого дохода акционерного общества "Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына".

Согласно Постановлению правительства, Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" ежегодно выделяет для Общественного фонда "Қазақстан халқына" средства в размере не менее семи процентов от чистого дохода фонда на основе аудированной финансовой отчетности.

Средства выделяются на основании соответствующего решения единственного акционера фонда, принимаемого в рамках ежегодного рассмотрения вопросов об утверждении годовой финансовой отчетности и распределении чистого дохода фонда.

Размер перечисляемых средств определяется, исходя из письменного запроса общественного фонда с указанием требуемой суммы и предоставлением обоснования запрашиваемой суммы.

ФНБ "Самрук-Қазына" в течение 20 рабочих дней после получения соответствующего запроса перечисляет средства на счет общественного фонда в размере, указанном в запросе.

Фонд "Қазақстан халқына" может востребовать выделенные средства в течение трех лет с даты принятия единственным акционером фонда решения о выделении данных средств. Невостребованные по истечении указанного срока средства обратно не возвращаются.

При этом общественный фонд "Қазақстан халқына" обязан обеспечить целевое использование перечисленных фондом средств.

Напомним, Общественный фонд "Қазақстан халқына" создан по инициативе главы государства Касым-Жомарта Токаева. Казахстанцы, нуждающиеся в помощи, а также спонсоры, выразившие желание оказать посильную помощь, могут оставить свои заявки через цифровую платформу фонда.