Возможный метеорит заметили в небе жители Иркутска
Фото: pixabay
Над российским городом Иркутском, возможно, пролетел метеорит, сообщает Zakon.kz.
На странице администрации Усть-Кутского района разместили ролик, смонтированный из видео, снятых с нескольких камер наблюдения. В ролике с разных точек показано падающее небесное тело и кратковременная вспышка.
Судя по датам на видео, вспышка была зафиксирована 6 апреля в 22:47.
Специалист Иркутского планетария предположил, что это мог быть метеорит, отошедшая ступень ракеты во время ее запуска или спутник, сошедший с орбиты.
В планетарии собирают информацию по поводу события.
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