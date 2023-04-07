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Возможный метеорит заметили в небе жители Иркутска

Иркутск метеорит Фото: pixabay
Над российским городом Иркутском, возможно, пролетел метеорит, сообщает Zakon.kz.

На странице администрации Усть-Кутского района разместили ролик, смонтированный из видео, снятых с нескольких камер наблюдения. В ролике с разных точек показано падающее небесное тело и кратковременная вспышка.

Судя по датам на видео, вспышка была зафиксирована 6 апреля в 22:47.

Специалист Иркутского планетария предположил, что это мог быть метеорит, отошедшая ступень ракеты во время ее запуска или спутник, сошедший с орбиты.

В планетарии собирают информацию по поводу события. 


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Данияр Кунафин
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