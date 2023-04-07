В Казахстане изменились правила открытия и закрытия банковских счетов клиентов

Постановлением Нацбанка от 27 марта 2023 года внесены изменения и дополнения в Правила открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов, сообщает Zakon.kz.

В частности, дополнено, что при открытии текущего счета для зачисления денег должника, погашения текущих расходов и удовлетворения требований кредиторов в процедуре судебного банкротства финансовый управляющий представляет в банк:

документ, удостоверяющий личность;

приказ уполномоченного органа в сфере государственного управления по восстановлению платежеспособности и банкротства граждан РК о назначении его финансовым управляющим на проведение процедуры судебного банкротства в отношении должника;

определение суда о возбуждении дела о применении процедуры восстановления платежеспособности или процедуры судебного банкротства в отношении должника.

Также согласно закону "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан", в правила добавили одно из оснований, при котором банк возвращает в течение трех операционных дней решение или распоряжение уполномоченного государственного органа или должностного лица о приостановлении расходных операций по банковскому счету клиента соответствующему уполномоченному государственному органу или должностному лицу без исполнения.

Кроме того, детализированная таблица кодов назначения платежей в разделе 1 "Специфические переводы" дополнена новыми кодами назначения платежей для проведения платежей по введенному с 2023 года единому платежу для микро- и малого предпринимательства, включающего в себя уплату индивидуального подоходного налога и социальных платежей:

185 – Единый платеж

186 – Возврат ошибочно перечисленных (зачисленных) сумм единого платежа

187 – Пеня за несвоевременное перечисление единого платежа

188 – Возврат пени ошибочно перечисленных (зачисленных) сумм единого платежа

Постановление вводится в действие с 17 апреля 2023 года.