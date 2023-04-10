В Алматы утвердили правила размещения летних площадок при кафе и ресторанах

Акимат Алматы принял постановление, которым утвердил Правила установки летних площадок при объектах общественного питания, сообщает Zakon.kz.

Согласно правилам установка летних площадок при объектах общественного питания производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РК в области регулирования торговой деятельности, пожарной безопасности, жилищного и земельного законодательства, санитарно-эпидемиологических требований.

Так, говорится, что заинтересованные субъекты предпринимательства, планирующие установку летней площадки при объекте общественного питания, должны разработать эскизный проект летней площадки и согласовать его с уполномоченным органом по делам архитектуры.

В случае конструктивных изменений эскизного проекта летней площадки субъекту предпринимательства необходимо согласовать вносимые изменения с уполномоченным органом по делам архитектуры.

Оговаривается, что установка летней площадки над грунтовыми поверхностями, над травяным покровом (газоном) допускается при условии организации технологического настила.

При этом установка летней площадки возле объекта общественного питания допускается при наличии прямого доступа (выхода) к объекту общественного питания.

Указывается, что летние площадки необходимо устанавливать вне границ улиц, проспектов, переулков, проездов, площадей, дорог, пешеходных и велосипедных дорожек.

Они устанавливаются на прилегающей к объекту территории при условии отсутствия изменений архитектурных элементов фасадов зданий, строений, сооружений, террас.

Не допускается установка летней площадки:

в 25-метровой зоне от технических сооружений метрополитена, от вестибюлей станций и подземных пешеходных переходов метрополитена, от мест сбора мусора и пищевых отходов, дворовых уборных, выгребных ям;

установка летних площадок в 25-метровой зоне от наземных вентиляционных киосков установок тоннельной вентиляции метрополитена допускается при условии обеспечения беспрепятственного проезда в радиусе 5 метров от таких сооружений специальной техники;

в арках зданий, на цветниках, площадках (детских, отдыха, спортивных, городских транспортных стоянок);

на остановочных пунктах городского наземного пассажирского транспорта, а также ближе 20 метров от границ посадочных площадок;

ближе 5 метров от подземных, наземных и надземных пешеходных переходов;

на неэксплуатируемых крышах жилых домов и их встроено-пристроенных помещений;

с использованием конструкций (оборудования), обустраиваемых вокруг стволов деревьев, кустарников или над ними и приводящих к полному или частичному заключению их крон, стволов непосредственно внутрь летней площадки;

на земельных участках при объектах общественного питания, расположенных выше первых этажей нежилых зданий и не имеющих отдельного входа;

под железнодорожными путепроводами и автомобильными эстакадами, мостами;

если установка летней площадки препятствует свободному подъезду пожарной, аварийно-спасательной техники или доступу к объектам инженерной инфраструктуры (объекты энергоснабжения и освещения, колодцы, краны, гидранты).

Также оговаривается, что обустройство летних площадок осуществляется с учетом обеспечения доступности для маломобильных групп населения (путем использования пандусов, поручней, специальных тактильных и сигнальных маркировок).

После демонтажа летней площадки предприниматель должен восстановить затронутые элементы благоустройства согласно концепции единого архитектурного стиля города Алматы, внешним архитектурно-художественным обликом, архитектурно-градостроительным решением окружающей застройки.

Правила введены в действие с 25 февраля 2023 года.