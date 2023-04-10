"Бостон Брюинз" установил рекорд НХЛ по выигрышным матчам за один сезон

Клуб "Бостон" в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги переиграл "Филадельфию" – 5:3. Тем самым Bruins установил новый рекорд лиги по количеству побед за текущий чемпионат – 63, сообщает Zakon.kz.

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До этого рекордом владели два клуба: по 62 победы за сезон было в активе "Детройта" (1996 год) и "Тампы" (2019). Показатель в 63 победы "бостонцы" могут еще улучшить, так как команде предстоит сыграть два матча в регулярном чемпионате.



В текущем сезоне "Медведи" набрали 131 очко в 80 матчах и находятся на первой строчке в Восточной конференции, досрочно выиграв Президентский кубок. Ближайшего преследователя – "Каролину" – опережают на 22 очка.

A NEW SINGLE-SEASON STANDARD. pic.twitter.com/AeCSSFgbMR — p - Boston Bruins (@NHLBruins) April 10, 2023





В поединке с "Филадельфией" у "Бостона" хет-трик забил чешский форвард Давид Пастрняк. Его снайперский счет теперь составляет 60 шайб в нынешнем сезоне НХЛ. Давид стал вторым хоккеистом в чемпионате, который покорил отметку в 60 голов. На первом месте – форвард "Эдмонтона" Коннор Макдэвид, в копилке которого 64 взятия ворот.









"Бостон Брюинз" является одним из самых знаменитых клубов Лиги. Они становились обладателями Кубка Стэнли шесть раз: 1929, 1939, 1941, 1970, 1972 и 2011 годах. Пять раз были лучшими в Восточной конференции НХЛ.