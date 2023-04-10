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В Казахстане разработали новые учебные программы для студентов колледжей

Новые учебные программы разработали для студентов колледжей Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
С 1 сентября текущего года в казахстанских колледжах будут внедрены новые типовые учебные программы по шести направлениям и 16 дисциплинам. Об этом сообщили в Департаменте технического и профессионального образования Минпросвещения, передает Zakon.kz.

В их числе педагогическое, социально-экономическое, технико-технологическое, художественно-технологическое, аграрно-технологическое, общественно-гуманитарное направления.

Как рассказали в департаменте, в новых типовых учебных программах предусмотрена возможность изменять количество часов и содержание тем до 25% с учетом требований работодателей и региональных особенностей.

Так, для повышения интереса обучающихся к будущей профессии в учебных программах общеобразовательных дисциплин учитывается профильная направленность, которая позволяет повысить мотивацию у обучающихся и обеспечит опережающий вход в выбранную специальность. Способствует развитию профессионально-познавательного интереса к будущей профессии.

"Например, при изучении темы "Объемы" занятие возможно провести в мастерской, где с преподавателем специальных дисциплин рассматривается двигатель. Педагог показывает, как он работает, затем вместе со студентами рассматривают чертёж двигателя и остальных элементов, таких как камера сгорания, поршень, цилиндр, литраж и степень сжатия. Для специалиста эти знания являются важными, а их получение возможно при изучении математики", - рассказал директор департамента Ернат Жунусов.

В ведомстве отметили, что 80% поступающих в колледжи – выпускники 9 классов, которые в первый год обучения изучают общеобразовательные дисциплины.

Если ранее колледжи основывались на типовые учебные программы общего среднего образования, то теперь у студентов появится возможность изучать предметы на практических занятиях, ориентированных на выбранную специальность.

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