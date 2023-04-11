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Астрологи назвали самые успешные и счастливые месяцы для каждого знака зодиака

Астрологи назвали самые успешные и счастливые месяцы для каждого знака зодиака Фото: unsplash
2023 год должен по-хорошему запомниться всем знакам зодиака без исключения. Тем не менее, по словам астрологов, будут периоды, которые окажутся более счастливыми и успешными для тех или иных представителей зодиакального круга, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал FTimes.ru, каждый знак зодиака имеет, по крайней мере, один счастливый месяц в текущем году. Как правило, месяцы, в которые родились знаки зодиака, считаются счастливыми, однако иногда это необязательно совпадает.

Самые успешные и счастливые месяцы 2023 года для каждого знака зодиака:

  1. Для Овнов особенно успешными и денежными, а также счастливыми в личной жизни обещают быть июль и август.
  2. Люди, рожденные под знаком Тельца, будут чувствовать себя хорошо в апреле и мае.
  3. Близнецы будут радоваться удаче в мае и июне.
  4. Раки будут полны жизни и шансов в июне и июле.
  5. Львы получат прекрасные шансы и возможности в ноябре и декабре.
  6. Для Дев особенно счастливыми и успешными станут август и сентябрь.
  7. Весов судьба наградит всем самым лучшим в сентябре и октябре.
  8. Скорпионы могут смело планировать все самые грандиозные дела и начинания на октябрь и ноябрь.
  9. У Стрельцов будут все возможности реализовать свои планы и мечты в марте и апреле.
  10. Козероги получат желаемое в декабре и январе.
  11. Водолеи добились своих высот в профессиональной и личной жизни в январе и феврале.
  12. Самым счастливым временем Рыб были февраль и март.

Поэтому, как отметили астрологи, если вы настроены на творчество, на достижения, на свершения в личной жизни, это месяцы, когда вы будете сиять и сможете проявить свою склонность к лидерству и выражению личных чувств.

Ранее астрологи рассказали, представителей каких знаков зодиака настигнет большая любовь с 9 по 15 апреля.

Гороскоп не является призывом к действию. Все совпадения случайны.

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